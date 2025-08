"Xweşika xwe û adilî di malbatê de; Rêbereke Quranî ji jiyaneke çêtir"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-: Quranê Pîroz rasterast peyva "xweşika xwe" nake, lê têgehên bingehîn pêşkêş dike ku rasterast bi wê ve girêdayî ne. Ev têgeh ev in: "krêmî mirovahî", "edalet", "wekhevî", "taqwa", "spaskirin" û "berpirsiyarî". Dema ku nerindahî di baldariya malbatê de çêdibe, ev têgehên Quranî têne xirakirin û bi vê re, xweşika xwe ya kesan tê birîndar kirin."

1. Xirakirina prensîba krêmî mirovahî:

Xwedê di Quranê de dibêje: "Bi rastî em zarokên Adem krêm kirine û me wan li ser bejahî û deryayan hilgirtine û me ji tiştên paqij ji wan rizq daye û me wan li ser gelekê ji afirandên xwe bi awayekî xuya qewimandine." (Îsra:70)

Gava di malbatê de kesek kêmtir tê baldarîkirin, an bi awayekî neadil tê muamele kirin, ev peyama şibhî wê tê şandin ku "tu ji yên din kêmtir hêjayî". Ev hest, krêmiya xwezayî ya ku Xwedê daye wî/ê di bin pirsgirêkê de dihêle û hesta bêhêjayî û kêmbûna xwe di kes de xurt dike ku rasterast dibe sedema kêmbûna xweşika xwe.

2. Xirakirina prensîba edalet û wekhevî:

Quranê bi awayekî zexm li ser edaletê di hemû aliyên jiyanê de dipejirîne: "Bi rastî Xwedê bi edalet û qencî û dayîna nêzîkên xwe ferman dike û ji fahîşe û nebaş û zordestîyê re dide qedexe. Ew we hişyar dike, dibe ku hûn bînin bîra xwe." (Nahl:90)

Edaleta di malbatê de tê wateya parastina mafên hemû endaman û dûrxistina cudahiyan, bi taybetî di hezkirin û baldariya zarokan de. Pêxember (s.x.a) û Ehli Beyt (ê) di gotinên xwe de bi vê prensîbê ve girêdayî ne ku dê û bav divê di muameleya bi zarokên xwe de, heta di maçkirin û dayîna diyariyan de jî, edalet biparêzin da ku tovê hesûdî di dilê wan de neyê çandin.

Baldariya newekhev, xirakirina edaletê ye. Kesê ku vê bêedaletiyê dibîne, hesta zordestiyê dike û ev hest, bi demê re dibe sedema ku ew xwe wekî qurban bibîne, mafê xwe windakirî bibîne û ji aliyê ruhî ve bê birîndar. Van tecrubeyan, rasterast dibin sedema kêmbûna xweşika xwe û hesta kêmasîya xwe.

3. Ziyana hesta ewlekariyê û tewekul li Xaliq:

Quranê carinan li ser tewekul li Xwedê û ewlekarî û aramiya ji baweriyê têkirî ye: "Ewên ku bawer kirine û baweriya xwe bi zulmê ne tevlî kirine, ew ji bo wan ewlekarî heye û ew rastgoyên in." (En'am:82)

Dema ku zarok di malbatê de hesta neewlekariya hestî dibîne, ango dibîne ku evîndariya dê û bavê wî şertî an neadil e, ev bandor li hesta ewlekariya hundurîn dike. Kesê ku di hawîrdorek neewle ya hestî de mezin bûye, dibe ku nikare bi başî bawerî bi kesên din bike û heta di tewkula li Xwedê de jî bi pirsgirêkan rû bi rû be, ji ber ku ew di bingehî têkiliya xwe de (malbat) hesta neewlekariyê kiriye. Ev neewlekariya bingehîn, dikare bibe sedema kêmbûna xweşika xwe û êşeweya domdar.

4. Bêparçebûn ji pêşketin û geşedana xwezayî:

Xwedê di Quranê de dibêje: "Paşê gava ez wî temam kirim û ji rohê xwe de di wî de bim, hûn ji bo wî bikin secde." (Hicr:29)

Ev ayet nîşan dide ku di her mirovî de derfet û qabiliyetên xwezayî hene. Baldariya newekhev, dikare asteng li ber geşebûna van qabiliyetan be. Kesê ku tê bêbaldarîhî, dibe ku derfet û teşwîqên pêwîst ji bo derxistina qabiliyetan peyda neke û ev wî ji fehmkirina qabiliyên xwe yên hundurîn bêpar bike. Ev bêparçebûn, bi demê re hesta bêkêrî û bêhêzî di wî de xurt dike û xweşika wî ya xwe kêm dike.

Quranê Pîroz li ser bingehên "krêmiya xwezayî ya mirov" ku ji rohê Xwedê di wî de hatî dehandin, û "prensîba edaletê" di hemû aliyên jiyanê de, di nav wan de têkilîya malbatê jî, têkîldar e. Her cûre bêbaldarî an cudahî di malbatê de, bi rastî xirakirina van prensîbên bingehîn e. Vê awayê tevgerê, ne tenê krêmiya mirovahî ya kesî birîndar dike û hesta bêedaletiyê di wî de xurt dike, lê dikare bandor li hesta ewlekariya hundurîn û jêhatîbûna wî ji bo derxistina qabiliyên xwe yên Xwedawendî jî bike. Ev birîn, di dawiyê de dibe sedema kêmbûna xweşika xwe û dûrketin ji halê îdeal ê ku Quran ji bo bawermendan diyar kiriye. Ji ber vê yekê, malbata misilman, divê nimûneya edalet û rêzgirtina hevbeşî be da ku her endam bi xweşika xwe ya ku guncanî mîrovekî bawermend e, pêşve herin."

