Moşeka"Filistîn 2" ya Yemenê li navenda Tel Avîvê ket

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Peșkeșkarê hêzên eskerî yê Yemen ragihand ku hêzên moşekî yên welêt di operasyonek taybet û leşkerî de balafirgeha “Ben Gurion” ya li herêma Yafa (Tel Aviv) bi moşeka balistîkê, herî zû (hypersonîk) yê “Filistîn 2” armanc kirin.

Yehya Seri‘ li şîroveka xwe got ku vê operasyonê bi serketî çalak bû û sedemî gerînên milyonên Siyonîst ên ber çiyayên pêşxistin û rawestina xebata balafirgeha bû.

Yehya Seri‘ bal dan ku dijmin û hemû cîhan bêjin ku gelê mezin a Yemen bi dîrok û çand û baweriyên xwe yên rastîn di hevgirtina gelê zulmkar a Filistîn de bimînin.

Ew got: “Vê operasyonê ji bo alîkarî kirina gelê Filistîn û şergeranê wê, û ji bo bersiva cezayên kuştin û birîndarî û kêmêdîtî li Xezze û têkoşîna şarwêran li Mesîhî El-Aqsa çalak bû, da ku dijmin û hemû cîhan bêjin ku gelê mezin a me bi dîroka mezin, çand û bawerî û prensîbên rastîn xwe di piştgiriya Xezze de dimîne.”

Yehya Sari‘ jî vurguladı: “Gelê me li rêya alîkarî kirina Filistîn ji tedirbînî nehêrsin û dikarin hemû şermezaran ji pey ve bigrin. Em heta serkeftinê bi Xezze re ne, û heta azadî bi Filistîn re ne. Operasyona me heta rawestina tevqîr û betalkirina cezayê Xezze berdêwam dike.”