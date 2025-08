Serokê Meclîsa Yekîtîya Muslimên Pakistanê:Ziyareta Îmam Husên (s.x) ibadet e, ne siyasî.Em bi zîyaretvanan rê li sinora Rimdanê ve biçin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokê Meclîsa Yekîtîya Muslimîn Pakistanê ragihand ku ziyareta Îmam Husên (s.x) Serokê Meclîsa Yekîtîya Muslimîn Pakistanê, Senator Raja Nasir Abas Caferî, di peyama wîdyoyekê de ku li ser têketina wî bo Karaçî ji bo hevaltiya zîyaretvanên rêwîtiya Erbaînê ya Îmam Husên (s.x) li ser sinora Rîmdan, got:

“Ziyareta Îmam Husên (as) rûmeta xwedî ye û tevgera me siyasî nîne. Sibê em bi hevalên zîyaretvanên rê li ser sinora Rîmdanê her weha veçûn. Heke kesek dixwaze ji bo çareserkirina pirsgirêkan bi me re axivin, em amade ne. Em her wisa sinorên ku ji bo ziyareta Îmam Husên (s.x) hatine danîn, red dikin.”

Wê jî zêde kir:

“Pêşkêşkirina amûrên rêwîtiyê ji bo şaristanan berhemê her hukûmeta ye. Bi kêfxweşî, hukûmeta me vê mafê bingehîn ji şaristanên bac-danê xwe re radide. Em her rewşê ji ziyareta Îmam Husên (s.x) qet nekin. Heke hukûmet bi rastî hêvîdar bûye, divê rêçikên alternatîf ji bo rêwîtiya erdî ya zîyarvan amadekirî bû, lê ew ti carî vê pirsgirêka girîng jî nebû. Rêwîtiya me tenê nîşana evînê ji Îmam Husên (s.x) ye û hîç armanca siyasî nîne.”

