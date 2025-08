Pêzîşkîyan li ser xeta telefonê bi Serokwezîrê Malezya axivî:"Wêneke dîplomasiyê ya çalak û presên neteweyî divê tecawan li Xezze rawestin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-

Dr. Mesûd Pezîşkîyan îro sibê, roja çarşemê, 15ê Tebaxa 1404, di telefonêkî de bi Anwer Îbrahîm, Serokwezîra Malezya, peyivandî kir. Ew di vê gotûbêjê de bi rêkeftinê ya ku hemû welatên Îslamî divê bi hev re di encama fîlmên mirovahiyê ya li Xezze de rolê xwe bigirin, peyda kir.

Serokwezîr got:

“Trajediyên û fîlmên ku ji hêla rejîma sîyonîst ve di Xezze de têne kirin, ji bo tu mirova azad ne qebûl in. Hêvî dikim ku welatên Îslamî bi dîplomasiyekî çalak û presên dîplomatîk qada berdema vî sûcê bigirin û bi yekbûn, hevduvêtî û mesûliyeta mezin berî wan rawestin.”

Pezîşkîyan lê zêde kir:

“Komara Îslamî ya Îranê her gav parastina mafên gelê zilmçêkirî ya Filistînê kir û divê yên din jî bi awayekî çalak û bi şehrezayî bêtir destekê bide wan. Hevkarîya giştî ya dijî tecawanê rejîma sîyonîst, dikare rêyeke vekirî bibe.”

Ew bi îşaret kirina şerê 12 rojane ya ku li dijî Îran hate xistin, got:

“Sersûrawa me ew e ku em parastina gelê zilmçêkirî ya Filistînê û mafên wan dikin û dijî zulum û tecawana têkirî nefretekin. Dinyayê desthilatdar vê dibîne wekî sûc û bi vî sedemê li ser me pres dike.”

Serokwezîr herwiha daxwaz kir ku têkiliyên navbera Îran û Malezya bêtir berdewam bikin û bi hember hemû qada pêwendiyê vegerin.

Serokwezîra Malezya, Anwer Îbrahîm, jî di vê peyivandîyê de got:

“Em sûcên ku li dijî Xelka Xezze têne kirin bi hêza giran nehêrin. Dewletê me daxwaza jêhatî ya dîplomatîk ji bo rawestina vê qirkirina neteweyî kir û bi hêvî em bi hevkarîya din welatên Îslamî qada berdema wan bikin.”

Enwer Îbrahîm di encamê de bi rêjeya taybetî ya dewletê xwe bo têkiliyê bi Îran re, alîkarîya xwe ragihand û got:

“Dewlet û gelê Malezya ji bo Komara Îslamî ya Îranê rûmeta taybet hene.”

Herwiha di dawiya gotûbêjê de, serokwezîra Malezya bo serokwezîra Îranê spas kir û amadebûna xwe ji bo gerêkê bo Îran ragihand.

.........

Dawiya peyamê/

Etîket

Mesûd Pezîşkîyan

Xezzeyê

Malezya