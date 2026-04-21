"Emîrelî Mîrcaferî" yê serekê şewitandina Mizgefta Camiê Qulhekê bi dar ve hat daleqandin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Dadgehiya Edaletê ragihand: "Emîralî Mîrcaferî, ji hêmenên çekdar ên hevkarê dijmin, yê ku çalakiya şewitandina Mizgefta Camiê Qulhekê kiribû û di wê herêmê de serokatiya tedbîrên dijî ewlehiyê yên tora Mossadê kiribû, îro bi sibehê ve piştî pejirandina biryara Dadgeha Bilind a Welat û di çarçoveya pêvajoya qanûnî de, bi dar ve hat daleqandin."
Duyem: Daxuyaniya Dadgehiya Edaletê wiha ye:
"Emîralî Mîrcaferî, kurê Muhemmedriza, ji hêmenên çekdar ên hevkarê dijmin, yê ku çalakiya şewitandina Mizgefta Camiê Qulhekê kiribû û di wê herêmê de serokatiya tedbîrên dijî ewlehiyê yên tora Mossadê kiribû, îro bi sibehê ve piştî pejirandina biryara Dadgeha Bilind a Welat û di çarçoveya pêvajoya qanûnî de, bi dar ve hat daleqandin."
Sêyem: Piştî qalkirina şidet û çalekiyên çekdarî yên tora Mossadê di meha Çileya 2026'an de (Dî 1404) ku bi armanca hilweşandina pergala pîroz a Komara Îslamî ya Îranê rû dane, Ajansa Îstixbaratê ya Artêşa Pasdaran kesayetekî nas kir ku di wêrankirin û şewitandina Mizgefta Qulhekê ya Tehranê de rolake girîng lîstibû û her wiha di tora hevkar a dijmin de xwedî roleke serokatî bû.
Çarem: Emîrelî Mîrcaferî piştî nasîn û girtinê, di dema lêkolîna dosyeyê de îtîraf kiriye:
"Di 18'ê Çileya 2026'an de (Dî 1404), min bi hevalên xwe re beşdarî tevliheviyan bûm, me avêtin li ser kabîneyên telefonê û camên otobusê kirin, li Mîrdamadê bi şûşeyên ku me tê de benzîn rijandibû, motorek şewitand. Roja Îniyê jî saet di 18:00'ê de li Kolana Dewlet û Kûçeya Metro, me qutiyên çopê û motorek şewitand."
Wî her wiha qebûl kiriye ku di tevliheviyan de xwedî rolên serokatî û pêşengiyê bûye û bi xwe re çekên sar û benzîn hilgirtiye.
Berpirsê mehkûm her wiha bi nivîskî îtîraf kiriye ku êrîşî karmendên Hêzên Ewlekariyê yên Fereca (Feraja) û hêzên parastina ewlehiyê kiriye.
Pêncem: Kiryarên tawanbar ên navborî yên ku di dosyeyê de hatine destnîşankirin ev in: wêrankirina otobusê, şewitandina motora karmendên Ferecayê, wêrankirin û şewitandina Mizgefta Camiê Qulhekê, pêşengiya kombûna tora Mossadê, hilgirtina çekên sar di kombûnê de, zirar danîna karmendên parastina ewlehiyê bi çekên sar û astengkirina rêyan bi şewitandina qutiyên çopê.
Her wiha, di roya bûyerê de, Emîrelî Mîrcaferî çalakiya şewitandina mizgeftê kiriye.
Şeşem: Belgeyên amadebûna çalak a berpirsê mehkûm di tevliheviyan de: Amadebûna gumanbar bi rêya lêkolînên teknîkî di tevliheviyên 18 û 19'ê Çileya 2026'an de (Dî 1404) hatiye belgekirin. Her wiha wêneyên ji kamerayên çavdêriyê yên vekirî û vîdyoya telefona destî ya Emîrelî Mîrcaferî ya dema şewitandina Mizgefta Camiê Qulhekê, êrîşa li ser tirimpêlên cuda yên şexsî, otobusa giştî û hwd wekî belgeyên kiryarên tawanbar ên navborî hatine girêdanê dosyeyê.
Heftem: Piştî bidawîhatina lêkolîna dosyeyê û lidarxistina rûniştinên dadgehê bi amadebûna gumanbar û parêzerê wî, Emîrelî Mîrcaferî bi tawana "kirina çalakiya operasyonel ji bo rejîma siyonîst, dewleta dijmin a Amerîkayê û komên dijmin li dijî ewlehiya welat bi rêya şewitandina Mizgefta Camiê Qulhekê û amûrên ku di bikaranîna giştî de ne, êrîşa li ser karmendan dema ku bi xwe re çekek sar a nîvşûr (nimçeqeme) hilgirtiye" hat mehkûmkirina bi darvekirinê.
Heştem: Piştî serlêdana dawî ya gumanbar, dosye li Dadgeha Bilind a Welat hate lêkolînkirin.
Nêhem: Li ser bingeha biryara Dadgeha Bilind a Welat: li gor rapor û lêkolînên karmendên lêkolînê, belgeyên heyî di dosyeyê de wek wêneyên kiryarên tawanbar ên gumanbar û çalakiya wî ya cîbicîkirinê ya wek şewitandina Mizgefta Camiê Qulhekê û astengkirinan, şahidî û vîdyoya kamerayên çavdêriyê yên vekirî, gotin û berevaniyên gumanbar (ku îtîrafa beşdarbûna xwe di tevliheviyan de kiriye û xwe wek pêşengê tevlihevker û qalkeran di dema ku nîvşûr di destê wî de bûye, qebûl kiriye), îtîrafa gumanbar a teşwîqkirina qalkeran ji bo kiryarên operasyonel ên berhevdanê bi karmendên parastina ewlehiyê û êrîşa li ser wan, şewitandina motoran, wêrankirina tirimpêlên sazî û şexsî, şewitandina derî û avahiya Mizgefta Camiê Qulhekê û qutiyên çopê ji bo astengkirina rêyan, biryara derxistî pejirandiye.
Dehem: Biryara derxistî piştî bidawîhatina prosedurên qanûnî, îro bi sibehê ve hatiye cîbicîkirin û Emîrelî Mîrcaferî bi dar ve hatiye daleqandin.
Yazdehem: Li gor daxuyaniya Dadgehiya Edaletê, di heman demê de li gel cîbicîkirina vê biryarê, 22 mehkûmên din di dosyeyên li du parêzgehan de, ji ber hevkariya bi dijmin re bi rêbazên cihê, cezayên hepsê werdigirin.
Mehkûmên navborî piştî lêkolîna berfireh a tawanên xwe li dadgehên jêhatî, biryarên dadrêsî werdigirin.
8 ji mehkûmên navborî cezayê ji 10 salan zêdetir û 14 ji mehkûman cezayê ji 10 salan kêmtir bi cezayê temamker re werdigirin.
................................
Dawiya Peyamê/
Etîket:
Emîrelî Mîrcaferî
Dadgehiya Edaletê
Mizgefta Camiê Qulhekê
Darvekirin (Bi dar ve daleqandin)
Your Comment