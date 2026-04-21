Şîreta Balyozxaneya Îranê ji Brîtanyayê re

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Balyozxaneya Komara Îslamî ya Îranê li Brîtanyayê, bi belavkirina peyamekê li ser toriya civakî ya X (Tora X), li hember gotinên dawî yên Ivet Cooper, Wezîra Karên Derve ya Brîtanyayê, reaksiyon nîşan da. Wê gotibû ku di rojên dawî de ji bo zextê li ser vekirina Tengava Hurmuzê, seferî pênc welatan kiriye.
Wê bi destnîşankirina nêzîkbûna bidawîhatina agirbesta 2 hefteyî ya di navbera Îran û Amerîkayê de, wê wekî kêlîkek diyarkar a dîplomatîk şirove kiribû.
Di heman çarçoveyê de, Balyozxaneya Îranê li Londonê nivîsiye:
"Daxuyaniyên bêqîmet li tenê bihêlin û tevlî ray giştî ya cîhanî bibin da ku rejîmên Amerîka û Îsraîlê ji ber sûcên xwe yên şer berpirsiyar û vabestî (ji ber xwe bidin hesibandin) bihesibînin."
