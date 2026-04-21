Vegotinek ji berhelişîna keştiya şer "Dena" ji zimanê rizgarbûyekî/qehremanekî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Êrîşa hovane ya Amerîkayê ya roja 13'ê Esfenda 1404 (4'ê Adara 2026'an) li ser keştiya şer "Dena" ku ji bo mîsyoneke perwerdehiyê li Okyanûsa Hind û avên navneteweyî amade bû, bû sedema şehîdbûna 84 kesan û bêjeber (cawîdal eser) bûna 20 kes ji karmend û xebatkarên wê, û her wiha birîndarbûna 32 leşkerên wê yên wêrek.
Şeş kes ji karmendên keştiya şer "Dena" ji Kirmaşanê bûn; çar kes ji wan şehîd bûn û yek jî bêjeber (cawîdal eser) bû. Navekê sêyem "Hamid Mûmine" jî di dema êrîşa Amerîkayê ya li ser keştiya "Dena" de birîndar bû.
Hamed Mûmine, yek ji rizgarbûyên keştiya "Dena" yê ku vê dawiyê vegeriyaye warê xwe, di hevpeyivînekê de, ji şeva ku qet ji bîrê nabe, dipeyive. Ewê ku zêdetirî nîvê temenê xwe li ser deryayê derbas kiriye, dibêje: "Bêyî tu hişyariyekê me kirin hedef…"
Sibegêha teqînê
Keştiya şer "Dena" bi sibehê roja Çarşemê 13'ê Esfenda 1404 (4'ê Adara 2026'an) li avên vekirî û nêzîkî Srî Lankayê, dema ji rahênana Hindistanê vedigeriya, ji aliyê torpîlê yê binesîyeke Amerîkayê ve hate hedefgirtin.
Mûmine di derbarê wê rojê de got: "Saet nêzîkî sê û nîvekê sibê bû. Ji bo xwarina sibehê (sehêr) hişyar bûbûn û hin hevalan yên din hişyar dikirin… Hîn ji çavên gelek kesan xew neçûbû ku ji nişka ve lêdanekî tirsnak keştiyê hejand."
Wî wiha domand: "Lêdana yekem bû sedema zirarekî mezin a keştiyê, lê tu ji karmendan jiyana xwe ji dest nedabûn. Hemû şok bûbûn, lê kesek neketibû nav deryayê… Hemû li ser keştiyê rawestiyan. Eger bifiriya, windahî kêmtir dibûn."
Mûmine tekez kir: "Eger di heman cara yekem de gelek kes bifiriya nav deryayê, dibe ku windahî kêmtir bibûya, lê kesî amade nedibû ku 'Dena' bihêle. Ji bo me, keştiya 'Dena', axa Îranê bû."
Mûmine wiha pê de çû: "Çend hûrdem şûnda, torpîla duyem hate berdan; heman torpîla ku çarenûsa keştiyê û deh bi dehan ji karmendên wê diyar kir. Cara duyem ku lêdan, qiyamet bû. Keştî zûka çû bin avê. Deng, qêrîn, tarî û…"
Mûmine got: "Di dema êrîşê de 136 kes li ser keştiyê bûn." Wî zêde kir: "84 kes şehîd bûn û cenazeyê nêzîkî 20 kesan hîn nehatiye dîtin. Me hemûyan li ber çavên xwe ji dest dan. Qet ji bîr nakim."
Rizgarbûna di nav deryayê de
Mûmine bi gotina ku piştî berhelişîna keştiyê, rizgarbûyî saetan bi pêlan re şer kirin heta ku hêzên deryayî yên Srî Lankayê hatin alîkariya wan, diyar kir: "Bi alîkariya wan em hatin veguhastin nexweşxaneyê. Çend rojan li wir bûn nexweşxaneyê de razan, heta dawiyê bi balafirê vegeriyan Îranê."
Dîsa diçim, bêyî qezebekê
Ewê ku tevî hemû zehmetiyên ku derbas kiriye, ji xizmeta li ser deryayê poşman nîne, got: "Tevahiya jiyana min li ser deryayê derbas bûye. Keça xwe ya şeş salî tenê carekê di roja jidayikbûna wê de li kêleka wê bûm, lê dîsa jî hewce be ez diçim, bêyî tu kêlîkek dudiliyê."
Vegotina wî, vegotina berxwedan û keserê ye; vegotina behregerên ku di nav tarîtiyê de rawestiyan, tewra dema ku dizanibû dibe ku vegerîn tê de nebe.
