Birêveberê Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê: Îran êrişî Herêma Kurdistanê nekiriye û em her di têkiliyê de ne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Fazil Mîranî, serokê nivîsgeha siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê, di hevpeyvînekê de ligel televîzyona Kurdistan 24, rewşa herî dawî ya têkiliyên di navbera Herêma Kurdistana Iraqê û Komara Îslamî ya Îranê de şîrove kir.
Dema ku wî destnîşan kir ku danûstandinên di navbera aliyan de berdewam in, wî got: "Ji perspektîfa me ve, Îranê Herêma Kurdistanê nekiriye hedef, lê belê kiryarên ku hatine kirin bi taybetî bi deverên ku hêzên Kurdî yên dijberê Îranê lê hebûn ve girêdayî bûn."
Mîranî bi domandina axaftina xwe behsa bûyerên ku bûne sedema hedefgirtina hin xalên herêmê ji hêla komên ku wî wekî "derveyî qanûnê" bi nav kir, kir û got: "Van koman ji ber kiryarên xwe lêborîn xwestin û poşmaniya xwe anîn ziman; ji ber ku xuya dike ku wan li ser bingeha agahiyên ewlehiyê yên xelet tevgeriyane."
Serokê nivîsgeha siyasî ya Herêma Kurdistanê di dawiyê de destnîşan kir ku siyaseta stratejîk a Herêma Kurdistanê li ser zêdekirina çembera hevalan û dûrketina ji çêkirina dijminan li herêmê ye.
