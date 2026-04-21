Di bersiva pêşniyara Ehmed el-Şera ji bo qebûlkirina cihgiriya postê de Mezlûm Ebdî: Pêşîniya me yekitiya kurdên li Kurdistana Sûriyeyê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)-ABNA-Hesen Mihemed Elî, serokê nivîsgeha ragihandinê ya Encûmena Demokratîk a Sûriyeyê (MSD), ragihand ku Ehmed El-Şera di serdana xwe ya Şamê de daxwaza hevkariya hevbeş bi Mezlûm Ebdî re kiriye û heta mijara cîgirê serokatiyê jî hatiye rojevê, lê fermandarê giştî yê HSDê tekez kir ku di vê gavê de pêşîniya wî ya sereke rêxistinkirina karûbarên navxweyî, desthilata siyasî û yekîtiya Kurdan li Kurdistana Sûriyeyê ye.
Hesen Mihemed Elî, ku mêvanê bernameya nûçeyan a RUDAW bû, derbarê civîna dawî ya di navbera serokê hikûmeta demkî ya Sûriyeyê, Ehmed El-Şera û Mezlûm Ebdî, fermandarê giştî yê Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê, li Şamê de ravekirin dan.
Di bersiva pirsek li ser ka HSD çawa tevlî artêşa Sûriyeyê bûye de, wî got ku armanca wan a sereke ew e ku hemî saziyên rêveberiya xweser li bakur û rojhilatê Sûriyeyê bi fermî werin naskirin.
Wî tekez kir: Pirsgirêka sereke ew e ku gelên vê herêmê biryarê li ser çarenûsa xwe bidin û karûbarên xwe bi xwe birêve bibin. Li gorî wî, navê vê pêkhateyê ne ewqas girîng e, lê naveroka wê girîng e.
Hesen Mihemed Elî her wiha got ku hêzên HSDê ne tenê wekî parêzvanên sînor tevdigerin, lê di heman demê de wekî hevkarekî fermî û pratîkî di avahiya hikûmeta Sûriyeyê de jî amade ne, û di heman demê de taybetmendî û hêzên xwe biparêzin, ew ê bibin beşek girîng a Sûriyeyê nû.
Der barê parastina saziyên wekî Asayîş, û her weha taybetmendiyên herêmên Kurdî de, serokê Ofîsa Ragihandinê ya MSDê got ku nasnameya Kurdî dê li van herêman were parastin.
Wî zelal kir ku tevî hebûna komên etnîkî yên cûda yên wekî Ereb û Asûrî li parêzgeha Hesekê, herêmên Kurdî dê xweseriya xwe biparêzin.
Li gorî wî, zimanê Kurdî û perwerdehiya bi Kurdî dê berdewam bike, û ev mijar di civîna dawî ya Şamê de jî hate nîqaş kirin. Mijara pejirandina bawernameyên perwerdehiyê û perwerdehiya bilind bi Kurdî jî hate bilindkirin.
Wî her wiha got ku daxwaza wan ew e ku perwerdehiya bi Kurdî ji dibistana seretayî heta zanîngehê berdewam bike, û ev plan wekî beşek ji bernameyek perwerdehiyê ya hevbeş pêşkêşî Şamê hatiye kirin.
Hesen Mihemed Elî, dema ku daxwazên siyasî yên Kurdan rave kir, got ku Kurd dixwazin di hikûmeta nû ya Sûriyeyê de bibin hevkar û di hemî wezaretên hikûmetê de amade bin.
Wî zêde kir ku divê herêmên Kurdî xweseriya xwe biparêzin û Kurd pergalek nenavendî dixwazin, ne bi tevahî navendî.
Her wiha wî tekez kir ku hêzên ewlehî û leşkerî yên ku li van herêman hatine bicihkirin divê di bin fermandariya rêveberiya xweser a herêmê de bimînin.
Di derbarê destûra nû ya Sûriyeyê de, wî her wiha got ku divê Kurd di komîteya nivîsandina destûrê de amade bin da ku mafên wan di destûra pêşerojê ya Sûriyeyê de werin garantîkirin.
Hesen Mihemed Elî ragihand ku lîsteyek hevbeş a nûnerên Kurd ku di wezaret û avahiya dîplomatîk a hikûmeta nû de amade bibin tê amadekirin.
Wî got ku ev mijar ne tenê bi rêveberiya xweser ve girêdayî ye, lê di heman demê de bi hemî Kurdên Sûriyeyê ve girêdayî ye, û pêdivî ye ku hemî tevgerên Kurdî ji bo beşdarbûna di hikûmeta nû de bi hev re hevahengiyê bikin.
Li gorî wî, Mezlûm Ebdî di vî warî de bi Encumena Neteweyî ya Kurdên Sûriyeyê (ENKS) û partiyên din ên Kurdî re hevdîtin pêk aniye da ku desthilatek hevbeş a Kurdî ava bikin û Kurd bi dengek yekgirtî bikevin danûstandinên Şamê.
Di beşa dawî ya axaftinê de, derbarê pirsa gelo posta Cîgirê Serokwezîrê Sûriyeyê ji Mezlûm Ebdî re hatiye pêşkêş kirin an na, Hesen Mihemed Elî bersiveke girîng da.
Wî piştrast kir ku ev mijar di civînê de hatiye raberkirin û Ehmed El-Şaraa daxwaza hevkariya hevbeş kiriye, lê Mezlûm Ebdî wiha bersiv da: "Karê me yê sereke li Kurdistana Sûriyeyê ye. Berî her tiştî, divê em pirsgirêkên xwe yên navxweyî, otorîteya siyasî ya Kurdan û yekîtiya Kurdan birêxistin bikin. Erka me ya herî girîng niha li vir e."
Li gorî van daxuyaniyan, Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê û tevgerên Kurdî niha pêşîniyê dane rêxistinkirina rewşa navxweyî ya Kurdan û dû re ew ê biryareke dawî li ser qebûlkirina berpirsiyariyên siyasî li Şamê bidin.
