Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) — ABNA — Em li ser azadiyê ji perspektîfa mafê, bi awayê ku Quranê bikar tîne, bixebitin. "Maf" di termînolojiya Quranê de — ku belkî bêjeya "maf" zêdeyî du sed caran di Quranê de hatiye dubarekirin; ev tiştek pir ecêb e — wateyeke kûr û berfireh heye ku niha bi kurtî û bi du peyvan dibe ku wateyeke rûyî jê were dayîn: wateya pergaleke birêkûpêk û armancdar.
Xwedayê Bilind di gelek ayetên Quranê de dibêje: hemû cîhana heyînê bi mafê hatiye afirandin; «ما خلقناهما الّا بالحقّ»"Me ew her du tenê bi mafê neafirandine" (1), "Xwedê ezman û erd bi mafê afirandine" «خلق اللّه السّماوات و الأرض بالحقّ»؛ (2); ango ev pergala cîhana heyînê û pergala afirandinê — di nav de heyîna xwezayî ya mirovan, ji bilî meseleya vîn û îradeyê di mirovan de — pergaleke çêkirî û rêzkirî û bi hev ve girêdayî û xwedan nîzam û xwedan armanc e.
Paşê heman mesele bi xwe derbarê şerîetê jî tîne ziman. Derbarê afirandinê, min li hin ayetan îşare kir.
Derbarê şerîetê de dibêje: "Pirtûk bi mafê hatiye daxistin" (3), "Me tu bi mafê wek mizgînvan û hişyarker şandiye" (4), "Bi rastî şandiyên Xudanê me maf anîn" (5). Ev maf, heman maf e; ew di cîhana afirandinê de ye, ev di cîhana şerîetê de ye. Wateya vê ev e ku cîhana şerîetê, bi hikmeta Xwedayî, sedî sed li gorî cîhana afirandinê ye. Îradeya mirovan dikare quncikek ji wê xera bike. Bê guman ji ber ku li gorî cîhana afirandinê ye û alî, aliyê maf e — ango tiştê ku divê be, hikmeta Xwedayî ew îcbar kiriye — ji ber vê yekê di dawiyê de, ew tevgera giştî û giştgir dê li ser hemû van karên piçûk ên ku ji vê rê derdikevin û xerab dikin, serdest bibe; ji ber vê yekê dibe ku hin têkçûn û sapandin pêk werin.
Ev cîhana heyînê ye, ev jî şerîet e. Baş e, yek ji madeyên vê cîhanê, îradeya mirovan e; yek ji madeyên vê şerîetê, azadiya mirovan e; ji ber vê yekê ev maf e. Bi vê nêrînê li meseleya azadiyê binêrin, ku azadî maf e li hemberî batilê.
Gotarên Rahberê Şehîd di çaremîn civîna ramanên stratejîk de, 23/08/1391 (2012)
Çavkanî:
- Sûreya Duxan, ayeta 39 ما خَلَقناهُما إِلّا بِالحَقِّ وَلٰکِنَّ أَکثَرَهُم لا یَعلَمونَ
"Me ew her du tenê bi mafê neafirandine, lê belê piraniya wan nizanin!"
Werger: Me ew her du tenê bi mafê neafirandine; lê belê piraniya wan nizanin!
- Sûreya Ankebut, ayeta 44 خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَالأَرضَ بِالحَقِّ ۚ إِنَّ فی ذٰلِکَ لَآیَةً لِلمُؤمِنینَ
"Xwedê ezman û erd bi mafê afirandine. Bê guman di vê de ayetek ji bo bawermendan heye."
Werger: Xwedê ezman û erd bi mafê afirand; û di vê de ayetek ji bo bawermendan heye.
- Sûreya Casiye, ayeta 22 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَالأَرضَ بِالحَقِّ وَلِتُجزیٰ کُلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَت وَهُم لا یُظلَمونَ
"Xwedê ezman û erd bi mafê afirandine û ji bo ku her kes bi tiştê ku kiriye were xelatkirin û ew neyên zordarkirin."
Werger: Xwedê ezman û erd bi mafê afirandiye da ku her kes li gorî kirinên xwe were xelatkirin; û ew neyên zordarkirin!
- Sûreya Beqere, ayeta 176 ذٰلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الکِتابَ بِالحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذینَ اختَلَفوا فِی الکِتابِ لَفی شِقاقٍ بَعیدٍ
"Ev ji ber ku Xwedê Pirtûk bi mafê daxistiye ye. Û bê guman ewên ku di Pirtûkê de cuda bûne, di nakokiyeke dûr de ne."
Werger: Ev ji ber ku Xwedê Pirtûka (asmanî) bi mafê (û bi nîşane û delîlên zelal) daxistiye; û ewên ku tê de cuda dibin (û bi veşartin û guherandinê nakokî çêdikin) di qulixeke kûr de ne.
- Sûreya Beqere, ayeta 119 إِنّا أَرسَلناکَ بِالحَقِّ بَشیرًا وَنَذیرًا ۖ وَلا تُسأَلُ عَن أَصحابِ الجَحیمِ
"Me tu bi mafê wek mizgînvan û hişyarker şandiye; û tu ne berpirsiyar î ji bo (gumrahiya) agirxwuran (piştî ragihandina peywirê)!"
Werger: Me tu bi mafê ji bo mizgînîdan û hişyarkirina (gelên cîhanê) şandiye; û tu ne berpirsiyar î ji bo (gumrahiya) dojehiyan (piştî ragihandina peywirê)!
- Sûreya Fatir, ayeta 24 إِنّا أَرسَلناکَ بِالحَقِّ بَشیرًا وَنَذیرًا ۚ وَإِن مِن أُمَّةٍ إِلّا خَلا فیها نَذیرٌ
"Me tu bi mafê wek mizgînvan û hişyarker şandiye; û tu umetek nîne ku berê hişyarkerek tê de derbas nebûbe."
Werger: Me tu bi mafê ji bo mizgînîdan û hişyarkirinê şandiye; û her umetekê di borî de hişyarkerek hebûye!
- Sûreya Eraf, ayeta 43 وَنَزَعنا ما فی صُدورِهِم مِن غِلٍّ تَجری مِن تَحتِهِمُ الأَنهارُ ۖ وَقالُوا الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهٰذا وَما کُنّا لِنَهتَدِیَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ ۖ لَقَد جاءَت رُسُلُ رَبِّنا بِالحَقِّ ۖ وَنودوا أَن تِلکُمُ الجَنَّةُ أورِثتُموها بِما کُنتُم تَعمَلونَ
"Û me tiştê ku di dilên wan de ji kînê hebû rakir; di bin (qesr û darên) wan de çem diherikin; dibêjin: 'Sitayî ji bo Xwedayê ku me ber bi vê (hemû nîmetan) ve rêberî kir; û eger Xwedê me rêberî nekiriya, me (ber bi van) rê nedidît! Bê guman şandiyên Xudanê me maf anîn!' Û (di vê demê de) ji wan re tê gazîkirin ku: 'Hûn vê bihiştê ji ber kirinên ku dikirin, wek mîrat wergirtine!'"
Werger: Û tiştê ku di dilên wan de ji kîn û hesûdiyê hebû, em radikin (da ku bi aramî û dilsozî bi hev re bijîn); û ji bin (qesr û darên) wan, çem diherikin; dibêjin: "Sitayî ji bo Xwedayê ku me ber bi vê (hemû nîmetan) ve rêberî kir; û eger Xwedê me rêberî nekiriya, me (ber bi van) rê nedidît! Bê guman şandiyên Xudanê me maf anîn!" Û (di vê demê de) ji wan re tê gazîkirin ku: "Hûn vê bihiştê ji ber kirinên ku dikirin, wek mîrat wergirtine!"
Etîket
Şerîet
Afirandina cîhanê
Îradeya mirovan
Azadî
Maf û batil
Your Comment