Di nav leşkerên rejîma Siyonîst de hejmara bûyerên xwekujî û krîzên derûnî bi awayekî berbiçav zêde bûye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)– ABNA – Di raporekê nû de ku ji aliyê rojnivîsa sîyonîst Yediot Ahronot ve hatî belavkirin, diyar e ku şerê 7 Cotmeh 2023’an ve dest pê kirî, ne tenê li ser Xezzeyê, lê herwiha di nav hêzên leşkerî ya rejîma sîyonîst de jî şikêstî derûnî çêkirîye.
🔹 12.000 leşker nikarin vegerin qada şerê
Berê ve raporên fermî nîşan didin ku li gorî rewşa nexweşiyên hîsqî, hêzên leşkerî ya Îsraîlê zêdetirî ji 12.000 leşker nizanin vegerin qada şerê. Ev jî nîşan dide ku bi domandina şerê re, krîza derûnî di nav IDFê de zêde dibe.
🔹 10.000 leşker di xizmeta pisîkologî de ye
Di nav wan raporan de hatiye gotin ku depresyon û nexweşiya rûhî — bi taybetî di nav ciwanan de — zêde bûye. Zêdetirî ji 10.000 leşker niha di xizmeta pisîkologî de ne. Heman demê de:
- 3.600 leşker bi PTSD (Şikêstiya Derûnî ya Piştî Şerê) re tê dijîn,
- Di sala 2024’an de 9.000 leşker xwestin ku wekî nexweşê derûnî têne nasîn ji hêla wezareta şerê ve.
🔹 Giştî 18.000 leşker têkçûna derûnî an laşî hîn dîtine
Li gorî raporê, bi destpêka şerê ve heta niha 18.000 leşker bi kêmasiya derûnî an laşî re hevdu carî hatine qeydkirin. Ev jî nîşan e ku di nav hêzên Îsraîlê de krîza dirêjdem tê zêdebûn.
🔹 19.000 leşkerê birîndar, gelekî bi pirsgirêkên hîsqî
Zêdetirî ji 19.000 leşkerên birîndar — ku gelekî jî bi pirsgirêkên derûnî re têne hatin — hate şandin nexweşxaneyan. Ev hejmar jî nîşan e ku tawanên hîsqî şerê çiqas fireh in.
🔹 Heta 2028’an, 50.000 nexweşê derûnî têne pêşbîn kirin
Rojnameya Yediot Ahronot bi bersiva çavkanîya fermî ragihand ku heta sala 2028’an de, hejmarek nexweşên derûnî di nav leşker û sivîlan de dê bigihê 50.000î. Piraniya wan ê gelê ku li Gazayê dijîn şer, ne, û hemûyan hewce ne alîkariyê derûnî.
🔹 54 leşker xwekuştin kir
Di nav daneyên fermî de hatiye vebîrkirin ku bi destpêka şerê ve heta niha, 54 leşkerê Îsraîlê xwekuştin kirine.
🔻 Encam
Şerê Îsraîlê li ser Xezze ne tenê qirkirina ciwanên Filistînî tê şopandin, lê herwiha xwe jî di krîzeke derûnî û mirovahî de tê xurtkirin. IDF bi tawanên xwe neçar têk çûye, û hêzên xwe xweşîya derûnî yên dirêjdemê di nav xwe de didin hevrû.
