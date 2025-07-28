Konferansa Neteweyên Yekbûyî ya li ser Filistînê dest pê kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Ku ji Al Cazîrayê îqtibas dike, Wezîrê Derve yê Fransayê Jean-Noel Barrot, di rûniştina vekirinê de, konferans wekî "xalek werçerxê" ji bo pêkanîna çareseriya du dewletan bi nav kir, û tekez kir ku welatê wî dest bi lezkirinek bêrawestan ber bi çareseriyek siyasî li Rojhilata Navîn kiriye.
Wî her wiha banga bidawîanîna şer û êşên li Şerîda Xezzeyê û destpêkirina agirbestek daîmî kir, û destnîşan kir ku "nayê qebûlkirin ku zarok û jin dema ku alîkariyê distînin bibin hedef" li herêma dorpêçkirî.
Wî tekez kir ku divê ji dawiya şerê li ser Xezzeyê ber bi dawiya tevahiya pevçûna Îsraîl-Filîstînê veguheztinek hebe.
Xalek werçerxê
Ji aliyekî din ve, Wezîrê Derve yê Erebistana Siûdî Prens Feysal bin Ferhan Al Saud konferans wekî "xalek werçerxê" ji bo aktîvkirina çareseriya du dewletan û bidawîkirina dagirkirina Filistînê ji hêla Îsraîlê ve bi nav kir.
Wî pesnê Serokê Fransayê Emmanuel Macron da ji bo ragihandina niyeta welatê xwe ya naskirina dewleta Filistînê, û tekez kir ku bidestxistina aramiyê li herêmê bi dayîna mafên gelê Filistînê dest pê dike.
Wî her wiha daxwaza bidawîanîna tavilê ya "karesata mirovî" ya li Xezzeyê ji ber binpêkirinên mafên Filistînê ji aliyê Îsraîlê ve kir, û tekez kir ku plana aştiyê ya Erebî bingehek berfireh e ji bo her çareseriyek dadperwer û berfireh a pirsgirêka Filistînê.
Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres di gotinên xwe de tekez kir ku çareseriya du dewletan tenê çarçoveya ku di qanûna navneteweyî de kok digire ye, ji aliyê Civata Giştî ve hatiye pejirandin û ji aliyê civaka navneteweyî ve hatiye piştgirîkirin.
Wî hişyarî da ku ev çareserî niha "ji her demê bêtir dûr e" û daxwaz kir ku konferans bibe xalek werçerxê di bidawîkirina dagirkeriya Îsraîlê û bidestxistina aştiyê li herêmê de.
Li gorî Guterres, pevçûna heyî ya li Xezzeyê herêmê û tevahiya cîhanê bêîstîqrar dike, û bidawîkirina wê îradeyek siyasî hewce dike. Wî her wiha îlhaqa gav bi gav a Şerîaya Rojava ya dagirkirî, ku wî wekî "neqanûnî" bi nav kir, şermezar kir û daxwaz kir ku ew were rawestandin.
Hewldana dawî ji bo vejandina çareseriya du dewletan
Konferansa navneteweyî ya li ser çareseriya du dewletan biryar bû ku ji 17 heta 20ê Hezîranê li New Yorkê were lidarxistin da ku nexşerêyek ji bo avakirina dewletek Filistînî were pêşxistin. Lêbelê, êrîşa Îsraîlê ya li ser Îranê di 13ê Hezîranê de bû sedema ku gelek şandeyên Rojhilata Navîn ji konferansê vekişin, ku ev yek bû sedema paşxistina wê.
Li gorî çavkaniyên dîplomatîk, rêveberiya Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump zextek dîplomatîk a berfireh kir da ku rê li ber hikûmetan bigire ku beşdarî konferansê bibin, û ji wan xwest ku beşdar nebin.
Konferans di demekê de tê ku Îsraîl, bi piştgiriya Amerîkayê, ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve şerê xwe yê qirkirinê li Şerîda Xezzeyê didomîne. Zêdetirî 204,000 Filistînî hatine kuştin an birîndar bûne, piraniya wan zarok û jin in, û zêdetirî 10,000 kes winda ne. Bi sed hezaran kes koçber bûne û birçîbûn gelek kesan ji dest daye.
Ji ber rewşa bêçare ya danûstandinan û êrîşên berdewam ên li dijî Xezzeyê û Şerîaya Rojava, tevî Orşelîma dagirkirî, gelek kes konferansê wekî hewldana navneteweyî ya dawîn ji bo vejandina pêvajoya siyasî ber bi çareseriyek du dewletan ve dibînin.
