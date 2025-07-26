"Zêdetirî 220 nûnerên Parlamena Brîtanî daxwaza nasandina dewleta Filistînê kirin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-220 nûnerên Parlamena Brîtanî, ji 9 partî, di nav de endamên Partiyên Muhafizekar û Lîberal Demokrat, û partiyên herêmî yên Skotlenda û Wêlsê, nameyek ji 'Keir Starmer', serokwezîr îmze kirin. Ev kirar, tevgerîna siyasî berî konferansa NYyê li ser Xezzê di dawiya meha tîrmehê zêde dike.
Di vê nameyê de daxwaz ji hikûmeta Brîtanî hatiye kirin ku dewleta Filistînê di konferansa hevbeş ya Fransayê û Erebistana Siûdî li NYyê nas bike, ku dê di 6 û 9ê meha gelawêjê ya 1404 (28 û 29ê tîrmehê 2025) li New Yorkê were lidarxistin.
Nûnerên parlamenê di nameya xwe de ragihand: 'Em ji we dixwazin ku hûn bi awayekî fermî dewleta Filistînê di konferansa heftaya pêş de nas bikin.'
Ew tekîd kirin ku her çend Brîtanê bi tenê nikare bibe sedema avabûna dewleteke serbixwe ya Filistînê, lê bi lêborîna endamtiya wê ya domdar di Encûmena Ewlekariyê de û têkiliya wê ya dîrokî bi pirsgirêka Filistînê, nasandina wusa dê bandorek mezin bike.
Kirara Parlamena Brîtanî piştî vê hat ku Emmanuel Macron, serokê Fransayê, niyeta welatê xwe ragihand ku dê di civîna giştî ya NYyê di îlona pêş de dewleta Filistînê nas bike, û Fransayê kir yekem welatê G7-ê ku vê gavê digire.
Starmer her weha bi zextên navxweyî û navneteweyî re rû bi rû ye ji bo standina pozîsyonek diyar li ser şerê Xezzê, bi taybetî bi zêdebûna hişyariyên li ser birçîbûna berfireh û nerazîbûna giştî ji bo pozîsyona ihtiyatî ya Brîtanî.
Ev kirara Fransayê hêrsa Îsraîlê û dijberiya DYAyê hilweşand, lê li welatên Kendava Farsê û cîhana Ereb wek nîşaneyek ji piştgirîya mafên Filistîniyan û sepandina biryarnameyên navneteweyî yên têkildar, hate pêşwazîkirin."
Dawiya Peyam/
Tags:
- Parlamena Brîtanî
- Partiya Karkeran
- Nasandina dewleta Filistînê
Your Comment