Her tim Xwedê li dilê xwe bîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)— ABNA — Gotina te ya farsî pir dirêj e û gotinên dînî û dîtinên peyxamberî û imaman tê de hene. Ez dikarim wê bi kurmancî bi awayekî hêsan û wergerandina wisa binivîsim, her weha bibêjim ku ev nivîsar ji çavkaniyên dînî ve hatîye derxistin.
Çîrokê Yekem:
Îmamê Sadiq (s.x) gotiye: امام صادق (ع) فرموده است: «کَانَ فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِهِ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ (ع) أَنْ قَالَ لَهُ: یَا عِیسَی کُنْ حَیْثُمَا کُنْتَ مُرَاقِباً لِی»[۱].
"Xwedê ta’ala li Îsa ibn Meryem (s.x) gotiye: ‘Ey Îsa, her ku herî, ji min temaşe bike.’"
Ji vê gotinê tê fêmkirin ku mirovek divê her li her cîh û her derê Xwedê bibîne ku temaşe dike. Li kolan, mal, sêfer, ser maseyê xwarinê, nêzîkî jin û zarokan... bi kurtasî li her rewş û her cîh divê mirovek Xwedê bibîne ku temaşe dikare ser xwe û kiryarên xwe.
Ev gotin pir xweş e û baş e ku mirov bi xetê bedew û xweşik binivîse, wisa tabeqê wê li odeya xwe bîne, da ku her carek xemgîn be ji bîrkirina Xwedê nebe û ji şewitandina bîrê wî xilas be.
Çîrokê Duyem:
Îmamê Baqir (s.x) ji Peygamberê Mezin (s.x.a) gotinê wergirt ku wî gotiye:
"Xêrê li kesê ku têrsa xwe ji Xwedê re ye, ne ji merivên din."
Yani, mirovek ku ji Xwedê têrse, ji kesên din ne têrse.
Sebeba ku em ji kesên din têrsin ev e ku ji bîrkirina Xwedê re çûne.
Gava ku bêhnedanê me bingehê li gotina Emîrê Mû’minîn Îmam Elî (s.x) bibe ku wî gotiye:
"Xwedê li dilê wan mezin bû, û dinyan di çavên wan de biçûk bûn,"
ew dê dinyan biçûk bibîne û ji wan ne têrse.
Ayatollah Cevadî Amolî (Xewda wî bi parezê) gotiye ku di yek ji sêferên xwe ya haccê de, ku bi Şeyx-ul-İslam Allame Tabatabai (r.a) re civî, wî gotiye ku dixwaze heccê bike, wî jî bi bêdestûrê dest pê kir ku ayeta kerema Xwedê «فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ»[۴]،"Fazkurûnî azkurkum" (Baqara, 152) bixwîne, ku wateyê wê ye: "Min bîr bikin, ez jî bîrê we dikim."
Kesê ku Xwedê wî bîr dike, her dem temaşe û parastina wî dike. Her cî ku mirovek here, Xwedê ye ku parastina wî dike û alîkariya wî dike da ku ne bêbîr bibe û ne bi rêya xwe neçê.
Êdî Xwedê em ê alîkar bikin da ku ne bi qefelê şikestin û ne ji rêya rast derketin.
