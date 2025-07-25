Tawanên Îsraîlê serhildaneke cîhanî da destpêkirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di axaftina xwe ya li Meşa Hêrsê ya Înê de ku piştî nimêja Înê ya vê hefteyê li Senendecê hate lidarxistin, Mamosta Marûf Xalîdî behsa rûbirûbûna dîrokî ya di navbera rast û xelet de kir, behsa şerê 12 rojî yê ferzkirî û planên xerab ên dijminan ji bo hilweşandina pergala Îslamî kir û got: Dijminan bi rêya şerê nasnameyî, psîkolojîk, leşkerî û civakî xwestin Îranê têk bibin, lê bi tedbîrên serokatiyê, planên wan hatin pûçkirin.
Dîsa tekez kir ku îro ne tenê welatên Îslamî, lê hemî neteweyên azad û welatên Ewropî li dijî sûcên rejîma Siyonîst rabûne ser piyan û got: Zextên raya giştî ya cîhanê li ser pergala navneteweyî ji bo cezakirina Îsraîlê û piştgirên wê yên paşperdeyê zêde bûye, û Misilman di prensîban de yekgirtî û hevxem in û dê bi hemî hêza xwe bi dijmin re rûbirû bibin.
Mamosta Xalidî behsa tawanên dîrokî yên Fîrewn, Ebû Cehl û Mongolan kir û Îsraîlê wekî tawankarê herî mezin ê serdema îro bi nav kir û got: Rejîma Siyonîst li dijî zarokên birçî, jinên bêparastin û gelê bêçare yê Filistînê şerekî newekhev da destpêkirin, di heman demê de di şerê 12 rojî yê dawî de bêçaretî û bêçaretiya xwe nîşan da.
Bi şermezarkirina rêgirtina li av û xwarinê ji aliyê rejîma Siyonîst ve ji bo gihîştina xelkê Xezeyê, wî ev kiryar wekî mînakek zelal a hovîtî û bêrehmiyê nirxand û diyar kir: Şerê 12 rojî yê Îsraîlê li dijî me serketî bû, û ev serkeftin soza pêşerojek geş dide neteweya Îslamî, her çend ev şer dê sibê li Erebistana Siûdî, Tirkiye û neteweyên din ên Îslamî were kirin, ji ber vê yekê îro roja yekîtî, hevxemiyê û hevgirtinê ye.
Îmamê demkî yê Înê yê Sine tekez kir ku Îsraîl bêyî piştgiriya yên din desthilatdar nîne, û bêdengiya li hember sûcên vê rejîmê wekî hevkariya bi wê re nirxand û got: Kurdistan welatê minare, mizgeft û olperestiyê ye, û gelê vê herêmê, tevî hemî pirsgirêk û gazindan, dê nehêle ku sûcdarên Îsraîlî û Amerîkî ji bo parastina welat û li dijî kufr û heqaretên li Îslam û Misilmanan bikevin vê axê.
Wî got: Soza hilweşîna Îsraîlê nêzîk e, û hevaltiya welatên Misilman ên ku dema beşdarî nimêja Înê dibin destê dostaniyê dirêjî vê rejîmê kirine, çavkaniya şermê ye.
