Daxuyaniya tund a Ayetullah Sîstanî li ser tawanên Îsraîlê li Xezzeyê/birçîbûna berfireh wijdanê mirovan dihejîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di dema domandina qirkirina û blokada gelê feîlî ya Filistînê li Herêma Xezzê de, Ayetullahê Mezin Sîstanî (muda zîlluhu) di beyaniyeke pirr sert de li hember feleketê mirovahî ya ji ber birçîbûn û kêmbûna xwarinê li vî herêmî hişyarî da û ji welatên misilman xwest ku ji bo bidawîkirina vê rewşê, bi berpirsyarî û bêyî derengî tevbigerin.
Nivîsara tevaya vê beyaniyê ya ji Farisî, ku ji kûrahiya endîşeyên merciyetê dînî ya Cîhanê Şiê li ser êşên sivîlên Filistînî derdixe, wiha ye:"
بسم الله الرحمن الرحیم
Bi navê Xwedayê, Yê Mezin, Yê Dilovan
Piştî nêzîkî du salan ji kuştin û wêrankirina berdewam, ku di encamê de bi sed hezaran şehîd û birîndar û wêrankirina tevahî ya bajar û avahiyên niştecihbûnê çêbûne, gelê Filistînî yê bindest li Şerîda Xezzeyê niha ji şert û mercên jiyanê yên pir xirab dikişîne, nemaze ji ber kêmbûna giran a xwarinê ku bûye sedema birçîbûnek berfireh, birçîbûnek ku heta zarok, nexweş û kal û pîr jî nehiştiye.
Her çend ji bilî vê barbariya hovane tiştek ji hêzên dagirker nayê hêvîkirin di çarçoveya hewldanên wan ên berdewam de ji bo koçberkirina Filistîniyan ji axa wan, lê tê hêvîkirin ku welatên cîhanê, nemaze welatên Ereb û Îslamî, rê nedin ku ev karesata mezin a mirovî berdewam bike, lê dê hewlên xwe du qat bikin da ku wê biqedînin û hemî hêza xwe bikar bînin da ku rejîma dagirker û piştgirên wê neçar bikin ku di zûtirîn dem de îmkana şandina xwarin û pêdiviyên din ên jiyanê ji sivîlên bêguneh re peyda bikin.
Dîmenên dilşikestî yên birçîbûna berfireh li Xezzeyê ku di medyayê de têne weşandin, wijdanê tu kesekî dadperwer aram nakin, wekî ku Fermandarê Bawermendan, Elî ibn Ebî Talib (silavên Xwedê lê bin) di derbarê êrîşa li ser jinekê li ser axên Îslamî de gotiye: "Ger Misilmanek ji vê bûyerê haydar be, ew ne sûcdar e, lê belê ew li ber çavên min heq dike."
Û ji bilî Xwedayê herî bilind, yê herî mezin, ti hêz û qudret tune.
25ê Tîrmeha 1404 / 29ê Muherremê 1447
Nivîsgeha Ayetullah-ul-uzma Sîstanî (Dema Zileh)
Necef Eşref
