!Papa ji rewşa li Xezzeyê pir nîgeran bû

28 July 2025 - 10:23
Rêberê Katolîkên cîhanê rewşa mirovî ya li Şerîda Xezzeyê wekî "pir xirab" bi nav kir û hişyarî da ku li Şerîda Xezzeyê birçîbûn, tundûtûjî û mirinê heye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) — ABNA — Serokê Katolikên Cîhanê di derbarê rewşa qedexekirî û qetlayê sistematîk a rejîma sîyonîst li vê herêmê got: Ez bi girîngiya mezin rewşa pir giran a mirovahiyê li Xezze şop dikim. Gelê Xezze ji ber birçîbûnê li dijî tûndî û mirinê ne.

Robert Provost di heman demê de daxwaza rawestina şerê li Xezze kir û azadiya girtîyên sîyonîst dixwaze, her weha dixwaze gelê Xezze bê kêmasî bi alîkarîyên mirovahî re gihîştinê hebe.

Ev gotinên Papa Leo Çarîzmîn di xebata nama xwedîtiya rojava roja yekşemê de ji paceya ofîsa xwe ku li ser meydanê St. Peterê dike, hatin gotin û di vê peyvê de rewşa nîvçeya Xezze yê girtî şîroveyî kir.

Li gorî herî dawî statîstîkayên Wezareta Tenduristiya Xezze ku roja yekşemê weşandin, hejmarek 133 kesên ku ji ber qehwetî û nexweşiya xwarinê mirin, di nav wan de 87 zarok hene.

Rewşa fecaetî li Xezze di bin bejna bêdengiya komeleyên navneteweyî û nexweşiya lîderên mafên mirovî û tenê bi gotinên bêkar û nîşandanên hestiyê bi êş û dardên jin û zarokên vê herêmê her roj zêde dibe.

Papa Leo Çarîzmîn
Xezze
Vatikan
Filistîn

