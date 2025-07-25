Berteka Ajansê li ser sefera tîma wê ya teknîkî bo Îranê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Kazim Xerîbabadî, alîkarê perwerdehiyê ya qanûnî û navneteweyî ya Wezareta Derve ya Îranê, roja pêncşemê ragihand ku Îran razî bû ku di nav 2 heta 3 hefteyên bêyî ve, heyeta fênî ya Agenceya Navneteweyî ya Enerjiyê Atomîê (IAEA) serdana Tehranê bike. Lê herwesa, ew ê nikarin serdana derfetgehên nukleer a Îranê bikin.
Pêş vê gotinê de, Seyîd Abas Erakçî, wezîrê derve ya Komara Îslamî ya Îranê, li benda egerên dagirker û xwerûberê Amerîkayî û Siyonîst, ku bi raporek ji hêla “Rafael Gerosî” (derveberê giştî ya IAEA) hatî şopandin, ragihand ku hevkarîya Îranê bi vê rêveberiyê, wekî berê, nayê berdestkirin.
Di heman warê de, axaftvanek ji aliyê IAEA li ser agahdariyên Wall Street Journal got ku ew li ser vê agahiyê îzah nedide. Lê belê, ew jî got ku rêveberê giştî ya Ajensê her gav "heceta gihîştinê rêyeke dîplomatîk bi bingeha rastiyayîn û lêkolînên nekin" têgihiştîne hemî aliyan.
Gore rapora Wall Street Journal, roja hefteya borî, wezîrên derve ya Ewropa îşaret kirin ku heke Îran reşk danê dipejirê bi Amerîkayê re û jî hevkarîya xwe bi IAEA ve bidomîne, ew dikarin "mehanîzma maşe" dereng bikin.
Eraqçî pêşî got bû ku ev Amerîkîyan bûn ku li dijî dîplomasî xiyanet kirin û di nav dema axaftinan de li Îranê hucûm kirin. Wê gotibû Amerîkîyan divê garantî bidin ku heke axaftinên nû destpê bikin, çend caran jî pêşveçûnêk têkçûnê nayê çêkirin.
Fransa, Almanya û Brîtanya wek sê welatên endamên BRJAM (dealsaza nukleer), tehîd kirin ku heke pêşveçûnêk di reza peymanek nukleer nû de nebe, ew dê berî dawiya mehê Elûlê (Ağustos) embargo û cezayên Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî li ser Îran vegerînin.
Îran jî bi bersiv re tehîd kir ku di encamê vêkarî de, bijartinên ku digel derketina ji NPT (Peymana Nebeşandinê ya Belavbûna Teknolojiyê Atomî) têne mirov.
