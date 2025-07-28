Dîroka Yekemîn Hilbijartina Parlamentoya Sûriyê piştî Dawiya Nîzamê ya Beșar Esed

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x)- ABNA- Komîteya Bilind a Hilbijartinên Sûriyê ragihand ku yekemîn hilbijartina parlamentoya welêt piştî nîzamê Beșar Esed dê di navbera 15-20ê Îlona 2025an (24-29ê Îlonê) bê lidarxistin.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Sûriyê (SANA), Muhammad Taha El-Ahmad, serokê Komîteya Bilind a Hilbijartinên Parlamentoya Sûriyê, ragihand ku ev hilbijartin di bin çarçoveya hukûmeta nû û piştî guhertinên bingehîn ên siyasî yên welêtê dê lidarxistin.
Wî jî îzah kir ku komîte li ser şemiyê bi Ahmed El-Şaara, ku bi navê Abu Muhammad al-Colani tê zanîn û serokê Heyeta Tehrîrê Şamê ye û xwe serokê hukûmeta demkî ya Sûriyê dibîne, cîranê kir û herî girîngî guherandina pergala hilbijartinê ya demkî ragihand; guherandinek ku piştî axaftinên bi endamên civaka Sûriyê hatî berhevkirin.
Li gorî El-Ahmad, piştî fermanek fermî ya serokwezîrê Sûriyê derbarê pergala hilbijartinê, hefteyek ji bo avakirinê komîtên binpêkirinê di parêzgehan de tê plan kirin. Ev komîteyan bersîva daxuyaniya navnîşên endamên parlamentê ne.
Paşê, ev komîteyan di 15 rojan de heyetên hilbijartinê ava dikin û navnîşê hilbijartinê dê firsetê hebin ku bernameyên xwe amade bikin û di mijarên hilbijartinê de beşdarî bin.
Wî herwiha pêşwazî kir ku beşdariyê ya jinan di heyetên hilbijartinê de bi kêmî 20% bibe.
El-Ahmad hêvî da ku pergala hilbijartinê bi beşdariyê ya rêxistinên civakî û nîqaşgerên navneteweyî lidarxist, û azadiya protesto û şikaetê li ser navnîşan û encamên hilbijartinê hatî piştrast kirin.
Di heman demê de, al-Joulani jî ser divê hilbijartinên li hemû parêzgehan lidarxistinê îqrar kir û bi awayekî xwe dixwest planên parçalekirinê û tayfekirinê red bike.
Wî jî daxuyaniya ku wan kesên ku bi nîzama berê hevkarî kirine, divê ji pergala siyasî derkevin.
Li gorî raporê, ji nava guherandinan girîngîn, zêdekirina hejmareke kursiyên parlamentê (Meclisa Gelê) ji 150 heta 210 tê gotin ku li gorî hejmareke gelê salê 2011an di parêzgehan de belav dibe. Ji wan, 70 endam ji hêla serokwezîrê ve têne destnîşan kirin û 140 endam jî ji hêla heyetên hilbijartinê ve têne hilbijartin.
