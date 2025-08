"Hamas dibêje: 'Xezzê di xetertirîn qonaxa qirkirina gel de ye'"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) - Hamas ragihand: Nûbarê Xezze di bin girseyekî tam û domdar a Îsraîlê de, di rewşekî fêqiyê û koçberiya mezin de ye

Bernameya alîkarî ya Hamas ragihand ku nûbarê Xezze ji ber girseyekî tam û domdar a Îsraîlê, li bendê rewşeke fêqiyê û qetla gelemperî ye, ku zêdetir ji pênc meh e di rewşeke zextdar û koçberiya mezin de ye.

Di vê ragihandina de hatîye gotin ku girseya Israelê li ser nûbarê Xezze têkildarî girtina deran e, ku tê de deriyên derbazbûnê hatine girtin û derbasbûna şîrê mêrên biçûk, xwarin û derman ji bo zêdetir ji du milyon şarwazên filistînî asteng kirin.

Hamas diyar kir ku 40 hezar bûyerek û 60 hezar jinên hamilî di nûbarê Xezze de ji ber girseyê Israelê li benda mirina derbasdar ne.

Hamas jî got ku Israel xwarin wekî amûrê kuştina dirêj û hêmîdar bikar tîne û alîkarî jî wekî amûrê herjimar û fîşekbarî, di bin kontrola rêjîma leşkerî û taybetî de girtî ye.

Hamas jî agahdar kir ku piraniya kamyonên alîkarî ku têne Xezze di çarçoveya siyaseta hedefgirî ya Israelê de têne girtin, hatine şikêstin û xwestinên şandina alîkarî şermezar dikin.

Vê şerê de Hamas îşaret kir ku siyaseta dijmin bingehîn li ser çêkirina herjimar, guhdarkirina fêqiyê û astengkirina şandina alîkarî ya amade ye, da ku şandina ew alîkarîyan bi awayekî ewlehî û rêxistinî têk çûbe.

Di ragihandina Hamas de tê gotin ku nûbarê Xezze her roj hewceye ji 600 kamyon alîkarî û şûnda şerikîne, da ku pêdiviyên bingehîn xwe bidomîne.

Hamas jî agahdar kir ku heta niha 154 kesên filistînî, di nav wan de 89 zarok, ji ber fêqiyê mirine.

Di dawiyê de Hamas daxwaz kir ku girseya nûbarê Xezze şikandin û deriyên derbazbûnê bi bêyî her şert û mercê vekirin, tenê rêyeke ku fêqiyê qedîne û rewşa mezin li Xezze bê dawî.

Hamas ji gelên azad û rêveberên mafên mirovan û organizasyonên insaniyê ya cîhanê xwest ku çalakiyên xwe zêde bikin da ku rewşê bêtir bê kontrol kirin.

