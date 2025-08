"Serlêşker Mosawî: Em ne ewle ne ku bi söz û peymana Amerîkayê û sîyonîstan bawer bikin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serlêşker “Îmam Elî Saberzade”, wezîrê parastina Komara Tacîkistanê, di heman demê de bi rêya telefonê bi Serlêşker “Seyîd Ebdurrehîm Mosawî”, serokê Şandey Giştî ya Hêzên Leşkerî ya Îranê, axaft.

Di vê axaftinê de, Serlêşker Mosawî ji hêvîdariyê û piştgiriya Komara Tacîkistanê di şerê 12-rojan a hate împosedan li dijî Îranê re spasî kir û got:

"Sêrdarê şehîd Sepahbod Baqirî her gav balê taybetî da ser pêwendiyên di navbera Komara Îslamî ya Îran û Komara Tacîkistanê de û di vê rêyê de pêdiviyê xebatên girîng kir. Ez jî vê rêzê bidomînim û ev destpêk tê berdewam kirin."

Ew di berdêvê axaftinê de, di raporek xwe de li ser şerê 12-rojan a Amerîka û rejîma sîyonîst a li dijî Îranê, got:

"Ev xiyanetê bêî şerm û bîrûmet a dijmin nîşan da ku Amerîka û rejîma zarok-kujê sîyonîst bi serbixwe bi tu prinsip û hengekê navneteweyî ne girêdayîn. Heta 12 roj bi hemû hêz û hêmanê xwe li dijî hêzên leşkerî ya Îran şer kirin, lê nikaribûn bi armancên xwe bigihin. Heta ku xwe qezenc mezin nedîtin û leşkerên me zarbekên giran da wan girtin. Ji ber vê yekê wan dawiya xwe ji bo agireş û astengkirina şerê kir ku rejîma sîyonîst bi xilasî bîne."

Di dawiya gotarê de Serokê Şandey Giştî ya Hêzên Leşkerî got:

"Em bi tu awayî bawerî nekin bi peyman û sözên Amerîkî û sîyonîstan, û me tevahî amadekarî heye da ku bi qet'îyet berî her şer û şerê piştî wan rabin."

Serlêşker Saberzade jî, bi şadî û bi xwestekê serkeftinê, Serlêşker Mousavî bi awayê ku wergirtinê serokatiya nû ya Şandey Giştî ya Hêzên Leşkerî pîroz kir, got:

"Şehîdbûnê Sêrdarê şehîd Sepahbed Baqirî û yên din yê komandoyên hêzên leşkerî û her weha civakê bêgune yê Îranê bo me — bo hukumet, gel û hêzên leşkerî yê Komara Tacîkistanê — xemeke mezin e. Ji kerema xwe xemgîniya me li ser mirina wan hêja qebûl bikin."

Wezîrê Parastina Tacîkistanê bi îşaretê berpirsyariyên hevgirtî ya çandî, zimanî û dîrokî ya her du welatan de, got:

"Têkiliyên Komara Tacîkistanê û Îranê ser bingehê biratiyê ye. Hukumet û gelê Komara Tacîkistanê gelê welatê Îranê wekî hevalek rastîn û birayek rast digirin."

/Dawiya peyamê