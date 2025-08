"Xiyanet li gorî Qur'an û Sûnetê: Encam û Têkesiyên wê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Xiyanet, wek yek ji sûcên girîng û mezin ên êxlaqî, di Qur’ana Pîroz û rivayetên Ehlibeyt (as) de tê qebûlkirin û tê neheq kirin. Ev sûc tenê têkçûna têkiliyên kesane nayê xistin, lê her weha bingehên civakî jî tê ditlewazandin. Di vê gotarê de em dê li ser têgihiştinê ya xiyanetê, encamên wê û rêbazên berxwedana wê ji aliyê Qur’an û Sûnnetê re binivîsin.

Têgihiştina Xiyanetê di Qur’ana Pîroz de

Xiyanet di zimanê Kur’ânî de wateya nexweşkirina peyman, şikestina peyman û necib nedaniye. Qur’ana Pîroz gelek caran li ser vê mijarê axivîye û wî yek ji taybetmendiyên nebaş ên mirovên bêîman îlan kirîye. Di ayeteke ji sûreya Enfal de tê xwendin:

«وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»

(Enfal, 27)

Ev ayet di zelalî de dibêje ku xiyanet li ser amanet kirin, karekî agahdar û nebaş e ku mirov ji rêya rêberiyê dûr dike. (1)

Qur’an jî xiyanet wek yek ji sedemên fəsad li erdê navnîş dike. Di ayeteke din de tê gotin:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ»

(Enfal, 58)

Ev gotin nîşanî nefratê Xwedê ji xiyanetkaran e û tê vîr kirin ku ev kiryar mirovan ji mehrê Xwedê dûr dike. (2)

Xiyanet di Hînkeriyên Ehl-ul Beytê (s.x) de

Ehl-ul Beytê (s.x), wek çirahe rêberiya ummeta Îslamî, gelek caran di derbarê encamên xiyanetê hişyarî da. Emam Ali (as) di Nehc-ul-Belaga de dibêje:

"Xiyanet nişaneya hêrsê îmânê û dûrî ji teqwa ye."

Ev gotin têkiliya rastî di navbera îmân û êxlaq de nîşan dide û jî dîtina ku xiyanetkaran nikarin îmâna rastîn bixin. (3)

Rasulê Ekrem (s.x.a) jî di hadîsa navdar de got:

"Her kes ku xiyanet bike, di rojê qiyametê de bi bayrêkek nasnameyê wê tê nas kirin ku nîşana rezîliyeta wî ye."

Ev hadîs girîngiya bersivdariya mirovan li ber kiryaran xwe nîşan dide û xuyakirinê encamên giran a xiyanet di jîyan û axiretê dike. (4)

Her weha Emam Huseyn (as) di rojeke pêşerojê li ser Aqîdaya Aşûrâ got:

"Heke dîn tune, herî kêm azad be."

Ev gotin girîngiya bingehîn ên êxlaqî di rewşên dijwar de diyar dike. Xiyanet bi bingehînê ne azadî û ne hêja ya mirovî ye ku Ehlibeyt (as) her dem li ser wê vedigerîn. (5)

Encaman Civakî û Êxlaqî yên Xiyanetê

Xiyanet ne tenê sûceke kesane ye, lê her wiha encamên civakî ya fireh jî heye. Civakê ku di nav de kesan xiyanet dikin, bi krîza bêbaweriyê dijber e. Ev krîz binketina têkiliyên civakî û zêdebûna teqeqêyan ava dike.

Ji aliyê êxlaqî jî xiyanet zêdeyîya hêja û şerefê mirovî dihêle. Kesê xiyanetkar bi şikestina peymanê xwe, baweriyê kesên din ji dest dide û cihê xwe di rêza êxlaqê de jê tê. Îmam Sadiq (s.x) gotiye:

"Xiyanetkar kesek e ku ne îmânê xwe li Xwedê heye û ne jî li bandorên Xwedê."

Ev gotin cihê xiyanetkaran di pergala nirxandinê ya Îslamî de diyar dike. (6)

Rêbazên Berxwedan li Dijî Xiyanetê

Ji bo astengkirina belavbûna xiyanetê di civakê de, divê di binpêkirina rêzên terbiya û êxlaqî de baldarî were kirin. Fêrkirina nirxên dînî û êxlaqî bo zarokan û ciwanan rolê girîng li kêmtir kirina vê sûcê dike. Îmam Eli (s.X) gotiye:

"Teqwa perêdarek e ku mirovan ji xeletan parastin dike."

Hêza teqwayê di kesan de, herî baş rêyê berxwedanê li dijî xiyanetê ye. (7)

Her weha damezrandina qanûnên vekirî û dadger jî dikare astengê çêbûna xiyanetê bibin. Îslam her dem li ser dadperweriya civakî şîret da û wî wek sedema sereke ji bo astengkirina fəsad nîşan da. Qur’ana Pîroz gotiye:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»

(Nisâ, 58)

Ev ayet girîngiya rayedariya amanetê di hemû qismên jiyanê de nîşan dide. (8)

Çavkanî:

1. Qur’an, Sûreya Enfal, Ayet 27

2. Qur’an, Sûreya Enfal, Ayet 58

3. Nehc-ul-Belaxa, Hikmet 349

4. Behâr-ul-Anvâr, Cild 75, Rûpel 182

5. Lehof, Seyid Ibn Tavus, Rûpel 45

6. Usul al-Kafi, Cild 2, Rûpel 282

7. Nehc-ul-Belaxa, Xutbe 192

8. Qur’an, Sûreya Nisâ, Ayet 58