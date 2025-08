?Ma Şîebûn garantiya bexşandina gunehan e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Ev rast nîne ku bêjin ji ber ku em şîʿeyên û evîndaren Ehl-ul Beytê (s.x )her çi guneh jî bikin, Xwedê me cezayê nake;Xwedayê Teala dê me ceza neke; na, ne wisa ye: «من اطاع اللَّه فهو لنا ولی»؛"Kesê ku guh bide Xwedê, ew parêzvanê me ye"; parêzvanê wan divê guh bide Xwedê; ji ber ku van mirovên hêja (Ehlul Beyt S.X) bi xwe bi guhdana Xwedê ev rewş û pile bi dest xistin. Ceribandina wan berî ku ew hebin û werin vê dinyayê pêk hat: "Allah berî ku we biafirîne we ceriband, û wî we sebir dît ku we ji bo wî ceriband «امتحنک اللَّه قبل ان یخلقک فوجدک ‌لمن امتحنک صابرة»." Sîstema Xwedê bê hesab û pirtûk nine.

Di vegotinekê de, Pêxemberê Pîroz ji Fatima el-Zehra, selam li ser wê be, bi vê rewş û pile got: "Ey Fatima, ez ê te ji tiştekî ji Xwedê mehrûm nekim"; ango, li ber Xwedê, têkiliya te bi min re û têkiliya te bi min re ji te re bêkêr e. Ma di nav zarokên Pêxember û Îmaman de hin kes tunebûn ku tu têkiliya wan bi Xwedê re tune bû û nikaribûn ji wê gewhera ronî û nirxa manewî kêfê bistînin? Tiştê ku pîrozên olê li lûtkeya rûmeta mirovan daniye û tiştê ku Pêxemberê Pîroz, Fermandarê Bawermendan û yên mayî yên vê malbata paqij - ku di cîhana hebûnê de mînakên bêhempa ne û kesek mîna wan tune - ji yên din cuda kiriye, îtaet, xulamtî û xulamtiya wan ji Xwedê re ye.

Ew kesên ku bawer dikin ku gunehên Şîeyan hatine bexşandin çi arguman dikin û bersiva argumana wan çi ye?

Bi gelemperî, ev kom wiha arguman dike:

1- Ger gunehên me û yên yên din bi heman awayî werin jimartin, wê hingê ferqa di navbera Şîeyan û ne-Şîeyan de çi ye?

2- Vegotinek navdar heye: "Evîna ji bo Elî ibn Ebî Talib karekî baş e ku zirarê bi xwe re nayne" (Bihar 9/401) ku tê vê wateyê ku evîna ji bo Elî karekî baş e ku tu guneh nikare zirarê bide mirovekî tevî hebûna xwe.

Di bersiva argumana yekem de, divê were gotin ku cudahiya di navbera Şîe û ne-Şîe de eşkere dibe dema ku Şîe li gorî bernameya ku ji hêla rêberên wan ve ji wan re hatiye dayîn tevdigerin û ne-Şîe li gorî bernameya xwe ya olî tevdigerin, wê hingê serdestiya Şîe li ser ne-Şîe eşkere dibe, hem li vê dinyayê û hem jî li axretê. Divê cudahî di aliyê erênî de were gerîn, ne di aliyê neyînî de. Divê neyê gotin ku heke Şîe û ne-Şîe bernameyên xwe yên olî binpê bikin, divê ew cuda bin, û heke cudahî tune be, wê hingê cudahiya di navbera Şîe û ne-Şîe de çi ye?

Ev mîna du nexweşan e ku diçin cem bijîşk, yek cem bijîşkekî jêhatî û yê din jî cem bijîşkekî ne jêhatî, lê dema ku wan reçete ji bijîşk wergirt, yek ji wan jî li gorî wê tevnegeriya; wê hingê nexweşê yekem gazinan dike ku cudahiya di navbera min û nexweşê ku çû cem bijîşkekî ne jêhatî de çi ye? Çima ez nexweş bimînim wekî ku ew nexweş ma, dema ku ez çûm cem bijîşkekî jêhatî û ew çû cem bijîşkekî ne jêhatî.

Çavkanî:

Malpera Rêberê Bilind ê Şoreşê

Malpera Enstîtuya Lêkolînê ya Hezretî Welî Esr (S.X)