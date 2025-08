Malbateke Şiî ji mala xwe ya li başûrê Şamê bêyî razîbûn hate derxistin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Komek çekdar ji parêzgeha Îdlîbê, duh bi êrişekê li ser maleke niştecihî li herêma "Hucîre" ya başûrê Şamê, malbateke Şiî ya Sûrî bi zorê ji mala xwe derxist. Ev kirar di demeke ku tansiyonên mezhebî û rewşa neaşîtî li Sûrîyê di zêdebûnê de pêk hat.

Malbata hatine derxistin ji malbata "Al Qaq" in û eslê xwe ji bajarokê "Kufreya" li taxê Îdlîbê ne. Her çend belgeya fermî ya mîratî ya malê li destê wan be jî, bi tehdît û zorê û bê bersivdana hêzên ewlekariyê yên hikûmeta Culanî, mecbûr man ku mala xwe terik bikin.

Çavkaniyên herêmî dibêjin ku ev malbat piştî derxistinê, tehdîdên zêdetir wergirtine, lê heta niha, hêzên ewlekariyê yên hikûmeta Culanî bersivek nîşan nedane.

Ev malbat ji malbatên dawîn ên Şiî bûn ku hîn jî li herêma "Hucîre" dijîn. Di demeke ku tehdîd û êriş li dijî kêmînetên dînî li hin herêmên dorê Şamê – ku penaberên bakurê Sûrîyê tê de dijîn – di zêdebûnê de ne û di heman demê de qedexeyek qanûnî an cezayek tune.

...............................

Dawiya Peyamê.

Tags: