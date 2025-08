Etwan di gotûbêjê de bi ABNA re:Rêkarê du welatî tenê darûyî ye bo bêhiskirina herêma erebî/Tahlîla Etwan li ser şerê pêşeroja Îran û rejîma Siyonîst

News ID: 1715027

Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û hukûmeta dagirker a Îsraîl baş tê zanîn ku her çi têkoşîna dîrokî yê li dijî Îranê di pêşerojê de were kirin, bi bersiva hêzdar û girîng re winda dibe. Ew ê bi şaşiya mezin re li hev bixin. Îran vekirî nehatîye ku çi qewet û karîgeriyên hêye, an jî çi armancên xweşbînî yên misilên, kelekên binavîn an jî teknolocyayên cyberî û elektronîkî dikarin bicîh bikin. Têkoşîna dawî tenê ceribandinek bû.