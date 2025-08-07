Rola Zimanê di Ayanîkirina "Şexsiyeta Mirovê" de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-
Di hekmet 148 ya Nehecül-Belâğeh de, Imam Elî (a.s.) difêrme:
«الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ»
(Wateya wê: "Mirov jîr zimanê xwe veşartî ye.")
Ev gotin nîşan dide ku şexsiyet û nirxê mirovan di bin zimanê wan ve têne veşartin û jê derdikevin. Di demek ku mirovek diaxive, şexsiyeta wî di derveyî qiyafet û rûpelên dînan de tê dîtin, çimkî axaftin wergêrê aqil û paceyek e vekirî ber ruha mirovan. Her tişt ku di ruha wî de ye — ji baş û xerab, bi taybetî û nebi taybetî — di peyv û gotinên wî de derdikeve.
Şîrove:
- "Mer’" (مَرْءُ) — em di vê konteksê de tê guman kirin wekî şexsiyet û nirxa mirovan.
- "Maxbû’" (مَخْبُوءٌ) — wateya veşartî ye, ku di bin zimanê mirovan de ye; ya nîşan dide ku şexsiyetê mirovan ne di rûpelê bêhevîtî de, lê di axaftinê de tê zanîn.
- Axaftin dibe wêneya aqil û mîtana rûhê mirovan. Mirov dikare bi zimanê xwe her tiştî ku li hundirê wî ye, vekşîne
Pêdivîtiya Mezintir:
- Em bi zimanê mirovan têne nasîn, ne bi rûpelê wê an qîyafeyê wî.
Gava mirovek bi zimanê xwe diaxive, em dizanin ka wî aqil û rûhê çawa ye.
- Hinek kes ji aliyê rûpelê cihê re zêdetir aram û mezîn xuya dibin, lê gava diaxivin, dîtin ku bêbawer in.
- Di heman demê de, kesên ku jî rûpelê wan nayê xweş xuyakirin lê bi peyvên xwe zanîn û hikmet pêşkêş dikin.
Wekîdana Serdana Elî Şîroveya Dîrokî:
- Marhum Allame Meclisi ev gotin ji Misbâh-ş-Şeri’ah bi zêdekirina gotina Îmam Sadiq (s.x) ve hatî gotin, ku Îmam Elî (s.x) piştî gotina sereke dibêje:
«فَزِنْ کَلاَمَکَ وَ اعْرِضْهُ عَلَی الْعَقْلِ وَ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ کَانَ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَتَکَلَّمْ بِهِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَالسُّکُوتُ خَیْرٌ مِنْه»
(Gotinê wê wate dide: "Peyva xwe pîvan bike û li ser aqil û nasîn bîne. Heke ji bo Xwedê û di riza Xwedê de be, bi wî axive; heke nebe, bêdengî baştir e.")
Şîroveya Zanistî û Edabî:
- İbn Ebî Hedi̇d di bin vê gotinê de dibêje ku ev gotin bi kurtî û giraniya wî ne wekî her tiştî din e.
- Marhum Muxnîyê di Şerh Nehec de wate dide ku tenê bi peyvên xwe mêjûvan, feylesof û faqîh têne nasîn; şê’iran jî di şêwaza zanistî yên xwe de vê gotinê girîng girtine.
Wekî Mînakên Edebî:
Sa’dî dibêje:
“Ta mêrê qet peyiv nakene,
‘Eyb û hûnerek wî veşartî be.”
Hinek şairên din jî ev tema di şî’ran de girêdayîn:
“Mirov di bin zimanê xwe de veşartî ye,
Ev ziman perdeyek e li derîka can.
Xulasa:
Îmam Elî (s.x) bi vî gotinî mefhuma girîng a ku şexsiyetê mirovan bi ziman û peyvên wan têne nasîn, vexwend. Axaftin, wisa ku beyna aqil û ruha mirovan e, nîşanek e ji wisa ka kî ye û çi qas hêsan dibe bibîne. Ji ber vê yekê, hem ji aliyê axaftinê hem jî hemû şexsiyeta mirovan di bin zimanê wan ve ye.
