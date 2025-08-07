Vekirina Tilê Zeynbîyê Meqam di demên Arbaînê de; Cihê ziyaretvanan bi mîmariya nû û xizmetên berfirehkirî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Şêx Ebdulmehdî Kerbelayî, nûnerê Desthilata Olî ya Bilind a Iraqê, di serdana meydanî ya projeya hewşa Hezretê Eqîle Zeyneb (Silav lêbin) li Kerbela, Mu'allayê de û bi îşaret bi pêşketina girîng a vê projeyê, vekirina tirbeya Tilê Zeynebiyeyê ji bo heciyan di dema heca Erbeînê de ragihand.
Di hevpeyvînekê de bi malpera fermî ya Tirbeya Pîroz a Huseyîn re, wî got: Di berbanga hatina bi mîlyonan heciyan bo Kerbelayê ji bo heca Erbeînê ya Îmam Huseyîn (s.x) û Hezretê Ebû el-Fezl ul-Ebbas (s.x) û bi berçavgirtina pêşketina girîng di qonaxên pêkanîna tirbeya Tilê Zeynebiyeyê de, ev cih dê ji bo heca giştî were vekirin da ku heciyan bikaribin rêûresmên hecê li wir pêk bînin.
Wî zêde kir: Pêşketinên mezin û pêşketinên girîng di avakirina tirbeya Tilê Zeynebiyeyê de ji bo her kesî eşkere ne; Ev cih, ku berê tenê 200 metreçargoşe rûbera wê hebû, niha gihîştiye zêdetirî 3,300 metreçargoşe û bi mîmariya xwe ya xweşik û xizmetên berfireh cîhek guncaw ji bo îbadet û hecê peyda kiriye. Ev meqam beşek ji projeya Hewşa Hezretî Zeyneb (silavên Xwedê li ser bin) e.
Şêx Ebdulmehdî Kerbelayî jî hewildanên kesên ku di projeya meqama Tilê Zeyneb de beşdar bûne teqdîr kir û got: Em bi dilgermî spasiya hemî kesên ku di vê projeya mezin de bi mîmariya ewqas luks û xizmetên cihêreng re hevkariyê kirine dikin.
Dema ku behsa taybetmendiyên avahiya nû kir, wî zêde kir: Ev meqam çar qat e, di nav de qata jêrîn, mezzanînek û du qatên jêrzemînê, ku hemî bi taybetî ji bo peydakirina xizmetê ji heciyan re hatine çêkirin û divê neyê fikirîn ku fonksiyonek wê ya din heye.
Wî bi gotina hêviya xwe ya ku: Bi îzna Xwedê, bi hewildanên duqat, projeya mezin a hewşa Hezretî Zeyneb (silavên Xwedê li ser bin) bi rûbera 160,000 metreçargoşeyî di nav heyama texmînkirî ya salek û nîvekê de temam bibe. Ev hewş dê jêrzemînek mezin, hola Hezretî Elî Ekber (silavên Xwedê li ser bin), ofîs, muzexaneyek, xaniyek mêvanan, projeyên tenduristiyê û cîhên nimêjê yên berfireh ji bo dabînkirina xizmetên çêtir û cîhên firehtir ji bo heciyan dihewîne. Bi îzna Xwedê, ziyareteda dê pêşveçûna berbiçav a li goristana pîroz a Huseyîn ji nêz ve temaşe bikin.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Girê Zeyneb
Zîyaretgeha Erbeîn
Hewşa Hezretî Zeyneb (silavên Xwedê li ser bin)
Şêx Ebdul Mehdî Kerbelayî
Your Comment