?Nûnerê Lubnanî: Çima Waşîngton û Tel Aviv ji çekên berxwedanê ditirsin

7 August 2025 - 17:29
News ID: 1715299
Yek ji nûnerên parlementoya Lubnanê bi rabûna çekan berxwedana welêt nîşan da.

" Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hêla al-Manar ve, Qasim Haşim, nivîndeya parlamana Libnanê, îzah kir ku dijminê Siyonîst hêj desthilata Libnanê têk dike û qada dagirkeriyê ya xwe fireh dike; ewle komîteya kontrola aştiyê li kû ye?

Ew zêde kir: Heke vê ramanê rast be ku çarçoveya Hizbullah wek amûra astengker nayê bikaranîn, wê hingê çima Amerîka û rejîma Siyonîst ji wê têr in?

Divê bê zanîn ku hejmareka nû ya hukûmeta Libnanê dawî da ku di binavbera komkirina civînê de li dijî çarçoveya Hizbullah rawestgeh dike û hewl dide wê ji dest bigire.

Ev dîsa di heman demê de, têkoşînên dijminî yên xweşawaz ên zeviyê û hawîrî yên rejîma Sionîst li ser Libnanê di berdewam in."

