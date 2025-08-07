?Nûnerê Lubnanî: Çima Waşîngton û Tel Aviv ji çekên berxwedanê ditirsin

" Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hêla al-Manar ve, Qasim Haşim, nivîndeya parlamana Libnanê, îzah kir ku dijminê Siyonîst hêj desthilata Libnanê têk dike û qada dagirkeriyê ya xwe fireh dike; ewle komîteya kontrola aştiyê li kû ye?
Ew zêde kir: Heke vê ramanê rast be ku çarçoveya Hizbullah wek amûra astengker nayê bikaranîn, wê hingê çima Amerîka û rejîma Siyonîst ji wê têr in?
Divê bê zanîn ku hejmareka nû ya hukûmeta Libnanê dawî da ku di binavbera komkirina civînê de li dijî çarçoveya Hizbullah rawestgeh dike û hewl dide wê ji dest bigire.
Ev dîsa di heman demê de, têkoşînên dijminî yên xweşawaz ên zeviyê û hawîrî yên rejîma Sionîst li ser Libnanê di berdewam in."
