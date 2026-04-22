Bajarê Brîndar bi Milyardan Dolar Mesref; Tel Avîv di bin Barê Mesrefa ۱۷،۵ Milyarî de ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)- ABNA-Wek argoya rojnamevanê aborî yê ajansa nûçeyan a Tesnîm, di dema ku aboriya cîhanê çavê xwe li Tengava Hurmuzê û guherînên bihayê neftê kiribe, Îsraîl rûbirûyê fatûreyekê hatiye ku bi bazarê enerjiyê re tu têkiliya wê tune; mesrefeke mirovî û aborî ku zû bi zû kûr û giran dibe. Dawîn texmînên saziyên bajarî û aborî nîşan didin ku tenê li Tel Avîvê zêdetirî hezar xaniyên niştecîbûnê neqabilî jiyanê bûne û tevahiya mesrefa rasterast a şer ji bo Îsraîlê digihîje nêzîkî 17.5 milyar dolarî; reqemeke ku li gorî rayedarên herêmî “ê salan li ser pişta budceyê bimîne.”
Şaredarê Tel Avîvê di ravekirina rewşê de dibêje: “Beşên bajarî gihîştine qonaxa ‘nevegerê’ – deverên ku ne tenê hatiye teqandin, lê berxwedana zirarên dubare bûye sedema têkçûna torên avê, elektrîkê û kanalîzasyonê.” Hezaran malbat neçar mane ku malên xwe bêserûber bihêlin û şaredariyê ji kêmbûna ciddî ya cihên demkî yên niştecîbûnê ragehandiye; kêmbûnek ku wan neçar kiriye ji dibistan, salona werzîşê û avahiyên giştî wekî cihê niştecîbûna acîl bi kar bînin.
Lêbelê ev tenê aliyê mirovî ye. Aliyê aborî jê giranتر e. Raporên navxweyî nîşan didin ku mesrefên rasterast ên şer – ji hilweşandina avahî û binesaziyê bigire heya niştecîkirina penaberên bajarî û avakirina acîl – niha derbasî 17.5 milyar dolar bûye. Pisporên aborî yên Îsraîlê hişyarî daye ku ev reqem dikare di mehên pêş de ducar bibe, ji ber ku hê jî beşeke mezin a nirxandina ziraran pêk nehatiye û operasyonên avakirinê bi rastî dest pê nekiriye.
Rayedarên aborî dibêjin: “Vê carê zext ji cîhê hatiye ku pêşbîniya wê ji moşekan dijwartir e”: Bazara xaniyan a Tel Avîvê, ku hertim motora veberhênana bajarî bû, niha ketiye dawûdengê û pêla derxistina demkî ya niştecîhan, nirxandina gelek taxan kiriye gumankar. Hin deverên ku heta çend meh berê ji giranbihaherîn deverên Îsraîlê dihatin hesibandin, îro bi rastî vala ne; ne kiryarek heye û ne jî kirêkarek.
Di heman demê de, budceya dewletê rûbirûyê zextekê bûye ku aborînas wê wekî “bara duyem a şer” dibêjin. Mesrefa leşkerî ji aliyekî ve, avakirina bajarî ji aliyê din ve, û xirabûna baweriya giştî, bûye sedema ku hin analîstan bibêjin: “Bandora aborî ya vî şerî ji bo Îsraîlê rasterast, tavilê û neqabilî belavkirinê ye”; berevajî şokên neftê yên ku barê xwe li ser pişta bazara cîhanê belav dikin.
Bi vî awayî, di dema ku cîhan ji kêmbûna neftê, astengiya Hirmuzê û bilindbûna bihayê enerjiyê dipeyive, Tel Avîv bihayekî bi temamî cuda dide: Şerekî ku aboriya wê ne li bazarê cîhanî, lê di dilê tax û malên gel de lêdixe. Û ev xala ku vê carê mesref ji bo Îsraîlê ji asta ‘pevçûna ewlekariyê’ derbas kiriye û kiriye ‘krîzeke bajarî û budceyî’.
