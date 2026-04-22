Li gorî agahiyên heya niha, Îranê li ser dirêjkirina agirbestê helwesteke fermî ya medyayî û rojnameyî ne hatiya ragihandiye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)- ABNA- Tevî ku di hin kanalan de nûçe belav bûne ku “Îran bi dirêjkirina agirbestê re fermî razî bûye”, heta vê kêliyê tu helwesteke fermî ji aliyê Îranê ve li ser vê mijarê nehatiye ragihandin.
Nûçeya ku ji aliyê berpirsê ragihandinê yê Wezareta Karên Derve ve di hin kanalên nûçeyan de hatiye belav kirin jî rast nebûye û ji ber vê yekê, heman kanal jî vê naverokê ji dergeha xwe rakirine.
Îsmaîl Beqayî, berpirsê ragihandinê yê Wezareta Karên Derve, îro ti gotinek li ser “razîbûna fermî ya Îranê bi agirbestê” nekiriye.
Îran niha li ser aliyên cuda yên îdiaya Trump a derbarê dirêjkirina agirbestê de lêkolîn û nirxandinê dike.
