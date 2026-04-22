128 sal ji weşandina yekemîn rojnameya kurdî derbas bû; kovareke ku ji ber hewldana malbata Bedirxanî û xwenda rewşenbîrên kurd derketiye holê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)- ABNA-Rojnameya "Kurdistan" di vejandina ramana neteweyî de, bihêzkirina têkoşînên siyasî, çandî û civakî yên kurdan de roleke berbiçav û diyarker lîstiye û bûye faktoreke girîng di pêşxistina pîşeya rojnamegeriyê de. Ev yek bandoreke rasterast li ser pêşketina warên wêjeyî û çandî yên kurdî kir û weke platformekê girîng ji bo zindîhiştina ziman û wêjeya kurdî û parastina wê ji têkçûnê kar kiriye.
Di naveroka nivîsên xwe de, dîsa û dîsa hestên neteweyî û nasnamexwaziya kurdan diyar kiriye û li ser aştî, birayetî û hevjiyanê di navbera kurd û gelên din ên herêmê de tekiyaye. Dikare bê gotin ku rojnameya "Kurdistan" ji bilî ku dengê doz û mafên rewa yên kurdan bû, wergireke peyameke zelal ya mirovhezî, hevaltî, aştîxwazî û hevjiyanê jî bû.
Her wiha di salên beriya Raperîna 1991ê de, çalakiya rojnamegeriya kurdî bi temamî di bin zor û tepeserkirina rejîmên desthilatdar de bû. Ji ber vê yekê, îro û piştî 128 salan, bi hemû rêz û pêbendiyê ji goristana Miqdad Midhed Bedirxan, yekemîn edîtorê vê rojnameyê, û hemû xwenda wê karwanê bi rûmet silavan dişînim.
Îro jî, tevî pergala çapê ya nû û pêşketinên teknolojiya medyayê, kurd li seranserê cîhanê bi serbilindî xwediyê sedên kanalên televîzyonê, sazî û dezgehên cihêreng ên medyayê ne. Kêfxweş e ku ev medya gav bi gav roleke girîng û bandorker di pêşxistina dozên me yên rewa û parastina nasnameya kurdî di pîvanên siyasî, civakî, çandî û wêjeyî de lîstiye û bi hesta berpirsiyarî û baldayî berjewendiyên giştî di qonaxên cuda de tevgeriyaye.
Nimûneya herî dawî jî rola medya, rojnameger û çalakvanên medyayê di zêdekirina hişmendiya tenduristiyê de di rûbirûbûna pandemiya vîrusa Kovid-19 de bû ku tevahiya cîhanê girtibû.
Bi vê munasebetê, pîroziya xwe pêşkêşî hemû saziyên medyayê û çalakvanên vî warî dikim û roja rojnamegeriya kurdî pîroz dikim. Hûn hertim sedema serbilindiyê û hêjayî spas û teşekuran in. Hêvîdarim karwanê we yê rojnamegeriyê berdewam be û qelemên we tijî nûjenî û ramanên nû bin ji bo pêşxistina binesaziyên çandî yên gelê me û bi rastî bibin "hêza çarem".
Di vê çarçoveyê de, ji hemû aliyan dixwazim ku cîhê azadiya gotinê û zemîna rexneya avaker ji bo rojnameger û çalakvanên medyayê fireh bikin û tu asteng û sinorî li ber raman û fikrên wan deynin; bi awayekî ku lihevhatî be bi destûr û qanûnên têkildar ên medya û rojnamegeriya kurdî.
Silav li ser bîra 128 salên rojnamegeriya kurdî, silav li ser malbata Bedirxanî, û silav li ser çalakvanên medyayê, rojnameger û rêwîyên vî riyî.
Seîd Ehmed Pîre, Endamê Desteya Siyasî ya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK)
