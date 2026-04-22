Sepahê Pasdaranê Şoreşa Îslamî ya Îranê, weke yek ji girîngtirîn destkeftên neteweyî yên

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê(S.X)-ABNA-Serokê Encumena Tesbîtkirina Berjewendiyê peyamek weşand û salvegera damezrandina Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî pîroz kir û ev sazî wekî "afirandinek mezin û pîroz" bi nav kir ku ji nivîsa gelê bawermend derketiye û bi wesayetê ve girêdayî ye.
Di vê peyamê de, Ayetullah Amolî Larîcanî, behsa rola bêhempa ya Sipaha Pasdaran di parastin û parastina şoreş û ewlehiya neteweyî de kir û tekez kir ku kar û bereketên vê saziyê îro ewqas eşkere ne ku dijmin jî nikarin wan înkar bikin; ji belavkirina hêvî û baweriya bi xwe di eksena berxwedanê de bigire heya fedakirina jiyana xwe ji bo neteweyên bindest û parastina av, ax, asîman û nasnameya Îranek serbilind.
Nivîsa peyamê wiha ye;
Bi navê Xwedayê Herî Dilovan, Herî Dilovîn
Salvegera damezrandina Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî bîranînek ji afirandina mezin û pîroz e ku tê de neteweyek şoreşger ku ji bo parastina fêkiyên serkeftina xwe hatiye şandin, saziyek pîroz afirand ku ji nivîsara gelê bawermend derketiye û bi parêzvaniyê ve girêdayî ye.
Ev saziya gelêrî, ku ji Şoreşa Îslamî ya bi heybet derketiye holê, mîratgirê xwîna şehîdan e ku bi fedakirina jiyana xwe, îdealên bilind ên Îmamên mezin, rûmeta şoreşê û pîroziya neteweyî parastine.
Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî, li gorî felsefeya xwe ya hebûnî û bicihanîna erk û berpirsiyariyên xwe yên qanûnî, her gav rolek bêhempa di parastin û parastina Şoreşa Îslamî û pîroziya neteweyî de lîstiye. Îro, ji her demê bêtir, bandor û bereketên wê ji her kesî re eşkere ne, û dijmin jî nikarin wê înkar bikin.
SIPAH hêvî û baweriya xwe ji sînorên Îrana Îslamî li derveyî herêmê û eksena berxwedanê belav kir. Bi fedakirina canê xwe û pêşkêşkirina alîkariya miletên bindest, wêrekiyeke mayînde û mêrxasiyeke mayînde li dû xwe hişt ku aştî anî miletên bindest û komployên dijminan û xudperestiya cîhanî têk bir.
Îro, Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî bi hemû hêza xwe ve parêzvanê serbilind ê av, ax, asîman û nasnameya Îranê ye. Ji kûrahiya deryayê bigire heta bilindahiyên fezayê, ji xetên pêşîn ên eniyên ewlehiyê bigire heta qadên zanistî û parastinê yên herî tevlihev, kurên kesk ên vê saziyê, bi bêhemdî û bêxem, rûmet û otorîteya Îrana Îslamî diparêzin.
Bila giyanên paqij ên şehîdên serbilind ên IRGC, ji şehîdên heşt salên parastina pîroz bigire heta parêzvanên mezargeh û ewlehiyê û fermandarên wê yên mêrxas Tehranî Moghadam, Kazemî, Silêmanî, Salamî, Reşîd û Pakpûr, û... stêrkên ku rêya me ronî kirin, di aştiyê de bimînin.
Heta ku şoreş û îdealên Îmam û rêberiyê di cîh de bimînin, Sipaha Pasdaran a Komara Îslamî ya Îranê, bi alîkariya Xwedê, dê mîna çiyayekî li hember bahozên dijminan bisekine û rûmet û ala Îslamê biparêze.
Sadiq Amoli Larîcanî
.............
Dawiya peyamê
Etîket
Konseya Tesbîtkirina Berjewendiyê
Ayatollah Larîcanî
Sipaha Pasdaran a Komara Îslamî ya Îranê
Your Comment