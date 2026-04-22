Axaftinên Bavê Şehîdên Mînabê li Hemberî Banûya Kerametê: "Keçên me cilên cejnê hilbijartin lê fersend nedîtin ku li xwe bikin"

Di civîna çapemeniyê ya malbatên hêja yên şehîdên xwendekar ên dibistana Şecrete Tayîbe ya Mînabê de, ku li hemberî Hezretî Fatimeya Masûme (s) li Qomê hat lidarxistin, bavê du keçên şehîd bi çavên pir rijandî ji kêliyên dawîn ên jiyana zarokên xwe axivî û got:
"Keçên me cilên cejnê hilbijartibûn, lê fersend nedîtin ku li xwe bikin."
Ev gotina tal û dilşewat, bîranîna stemê li ser xwendekarên ku di wê sûcê tirsnak ê dijmin de şehîd bûne, tîne bîra mirov.
