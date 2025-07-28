"Artêşa Yemenê: Em ê xebatên xwe yên piştgirî ji bo Xezeyê li dijî rejîma Siyonîst zêde bikin"

Li gorî rapora nûçegihanê ya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)- ABNA- Gelê Yemenê bi pozîsyona xwe ya asîl li dijî Îsraîlê û piştgiriya giran li Xezze heye. Hêzekirinên wan yên di hundirê erdê Filistînê de bi berdewamî dijî rêjîma sîyonîst şer dikin û nûçeyan ragihandin ku "Rêza Çarê" ya girseyî ya li dijî Îsraîlê dest pê kir.
Yahya Serî‘, axaftvanê hêzên leşkerî yê Yemenê, di daneyekê de got:
"Destpêka rêza nû ya girseyî li dijî rejîma sîyonîst dest pê kir, ku di nav de hem gemiyan a pargîdanên li gavawanê Filistînê dijî ne. Ev qadam wekî biryarêk mirovahî tê dîtin. Em ji hemû welatan dixwazin ku pres li Îsraîlê bikin da şerê li Xezze rawestin."
Wî zêde kir:
"Ev rêza nû, her gemîyek ku bi pargîdanên li gavawanê dagirker têkildar e, armanca me ye. Ji wan pargîdanan dixwazin ku xebatên xwe li van gavan rawestin piştî îlana me."
Axaftvanê hêzên leşkerî jî vediya:
"Her gemîyek ji van pargîdanan, bêyî awayê ku bere, armanca misil û drone-yên me ye. Welatên têkildar divê pres bikin da pêşkeftina krîzê rawestin û girseyê qedandibe."
Ev xebatan di bin rûmeta axlaqî û mirovahî de tên kirin, bo piştgiriya gelê Filistînê.
Di nûçe de jî, Cemal ‘Amir, wezîrê derve yê Yemenê, di nameyekê bo Serokê Şûra Ewlehiya û Serokê Giştî ya Yekîtiya Neteweyî Antonio Guterres ragihand:
"Bindestîya Yemenê li azadiya kêmkirina girtgeha navneteweyî heye, bi tenê rejîma sîyonîst û alîyên wê nehatin têkildar. Ev alîkarî rast an ne rast, li şer û sûcên sîyonîstên dijî Gaza têne qebûl kirin."
Yemen ji hemû gemiyan û pargîdanên kêmersî dixwaze ku bi fermana hêzên leşkerî ya Yemenê bisekin, û hişyar dike ku nehatin qebûlkirinê encamên giran hêsib dibe.
Eyal Ziser, rûnasê sîyonîst, got:
"Hêza Yemenê niha dikeve sedema mezin a rewşê aborî û ewlehî ya Îsraîlê. Misil (mûșek)û drone-yên wan bandora Eilatê û tîrêjeya Deryaya Sor têkildar dikin."
/Dawiya peyamê
Your Comment