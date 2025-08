"Eraqçî di hevpeyivînekê bi Faynanșinal Times

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Ebas Eraqçî, pirsa çima Amerîkayê di nîvê danûstandinan de êrîşî me kir, anî ziman û got: Divê Amerîka garantî bike ku tiştek wisa di pêşerojê de careke din çênabe.

Di hin beşên hevpeyvînekê de bi Financial Times re, serokê karûbarê dîplomatîk destnîşan kir: Ez û Steve Witkoff, nûnerê taybet ê Amerîkayê, di dema şer û piştî şer de peyamên xwe dane hev û min ji wan re gotiye ku divê çareseriyek "serkeftî-serkeftî" ji bo çareserkirina krîza nukleerî ya Îranê were dîtin.

Dîsa tekez kir ku rêya danûstandinan teng e lê ne ne gengaz e, wî zêde kir: Witkoff hewl da ku min qanih bike ku ev gengaz e û pêşniyar kir ku danûstandin ji nû ve dest pê bikin. Lê em ji wan tedbîrên rastîn ên avakirina baweriyê hewce ne, ku divê tezmînata darayî û her weha garantiyên ku Îran di danûstandinên nû de neyê êrîş kirin jî di nav xwe de bigire.

Araghchi, destnîşan kir ku peyama wî ne tevlihev bû, wiha domand: "Êrîşa dawî nîşan da ku ji bo bernameya nukleerî ya Îranê çareseriyek leşkerî tune ye, lê çareseriyek danûstandinî dikare were dîtin. Komara Îslamî pabendî bernameya xwe ya nukleerî ya aştiyane û sivîl e, doktrîna xwe naguherîne, û rêzê li fetwaya 20 salî ya Rêberê Bilind ê Îranê Ayetullah Elî Xameneyî digire, ku pêşxistina çekên nukleerî qedexe kiriye."

Wezîrê derve, destnîşan kir ku şer tenê bêbaweriya bi Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump kûrtir kiriye, û got: "Di dema yekem a serdema xwe de, Trump peymana nukleerî ya 2015-an betal kir ku Îranê bi rêveberiya Obama û hêzên din ên cîhanê re îmze kiribû. Tehran hîn jî xwedî şiyana dewlemendkirina uranyûmê ye. Avahiyên dikarin ji nû ve werin çêkirin. Makîne dikarin werin guhertin, ji ber ku teknoloji heye. Hejmareke mezin ji zanyar û teknîsyenên me hene ku berê di tesîsên me de dixebitin. Lê kengî û çawa em dest bi dewlemendkirinê dikin, bi şert û mercan ve girêdayî ye.

Eraqçî behsa şert û mercên pêşîn ên Amerîkayê ji bo sifir dewlemendkirinê li Îranê kir û got: "Heta ku Trump daxwaza rawestandina tevahî ya dewlemendkirinê bike, ti peymanek ne mimkun e, lê Wașington dikare bi rêya danûstandinan fikarên xwe derxe holê. Em dikarin danûstandinan bikin, ew dikarin argumanên xwe pêşkêş bikin, û em ê argumanên xwe pêşkêş bikin. Lê bi israrkirina li ser sifir dewlemendkirinê, tiştek (peyman) li cem me tune.

