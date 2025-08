"?Mêvanî kirin bi keda giran... yan..."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hemu me bi lez û xêra diçûn. Ji dê û bavê min heta min û birayê min. Bavê min ji ber kesaya şehîdî zû qedexeya karê wergirtibû. Fermana dêya min gelek bû, û ew bi zû bi zû dayî fermanên cihê cihê. Xwe jî herî zehf di xebat bû. Di nav xwarina xwarinê de herî caran bi lez bi lez diçû ku ji aliyê din ve mala me paqij bike.

Ez zarok bûm, na zanîm çend salî, lê her ku bîr dikim ev jiyan wisa bû. Hemû mehmanan naxwestim, lê yek xalê min hebû ku li Tehran dijîyayê. Ez di zarokîyê de ji keçê wê hez dikim ku pênc sal mezintir bû. Ew qasî hêja bû ku her tiştî ku li Tehran modayê bû, ji aliyê wê re me gihat.

Her car ku xalê Soraya têbû mala me, dêya min zêdetir xebat dikir, hemû cîh paqij dikir û me bi lez diçû.

Xalê Soraya kesekî hêsas bû; wisa ku dema ku dixwest têraqê şûşt, ji kûrteya awê şikêyêt dikir. Ji ber ku ew gelek carek li mala me li hev dimeşiyaye, dêya min her kûrteyê, her kurtikê ku dixwest bibîne paqij dikir.

Lê paqijkirin pir serxwes bû, dêya min jî zêdetir zehf dikir. Ji ber vê yekê hin carek ku xalê Soraya têbû, dêya min wê nehat malê me.

Kes ku zêdetir xwes dikir, ez bûm, lê herî dawî fêm kirim mafê wê rast e. Ma rastî ye ku roj bi roj bi lez û bi xweşikaranî bibin û herêma xweşiya dêya min bibînin?

Dema ku ez zewicîbûm, ez jî wek xalê Soraya bûm. Meçûm bajarê din û ne zanîyayî bo jiyan. Salan salan mehman ji mala me têne, tenê dê û bavên me ne.

Carek bîr nakim kî mehman me bû, lê di nav şewat û xebatê de, ez bi xwe re nehatim. Dest û pêncên min rawestî, zehniyeta min tiştekî nû dîtibû: "Aynayê destûxanê paqij nekir!" Ez salatayê stendibûm û bi destmalê derketim. Dengê xwe jê kirim û hevjîra xwe bang kirim: "Bêze, bêze! Ev tişt pêwîst e!" Ew jî hîn digerand û fermana min yê berê têkildayî da ku aynayê paqij bike.

Zehniyeta min rawestî ku ez gotibûm "Niha dê, mehman hene, ne qebûl e ku hemû cîh biguherîn, herçî zû veger!" Wî dixwest wek her demî bo wî qertik û qertikan bidim da ku wek min jî biafirîne.

Di wê demê de fêm kirim ku ez wek dêya min dibûm. Fêm kirim ku hevalên ku mehman têne, min gelek taqet nebû ku li wan xweşî bînim.

Fêm kirim ku kurê min rojê yek car li xwe dixwaze bixe: "Ev hemû berî şewat û aqil çi kîmetî heye?"

Di wê dema de şêwaza nû dest pê kirim. Herdem hewl da ku pargîdaniyên malê paqij bimînin û heke mehmanê zû nehatibû, herî zû dest pê bikim bi paqijkirin da ku hemû tişt ne bi dawiyê li demê bihêle.

Jî hewl da ku ji bo mehmanan çend cure xwarin nekişim û heke nekaribûm, salata ser maseyê bimeşînim, bê hest û tirşiyê.

Hêj ew jî fêm kirim ku ez di bîra kurê xwe de tesîr hebûm, wek dêya min di bîra min de heye. Ji ber vê yekê, herî girîng ne tenê mala paqij û maseya rengîn e, lê bîra kurê min û xwe jî.

Aştiyê ku heke ji xwe biparêzim, nizanibûm kîjan dema nû li min dibe.

dixwazî ez vê gotarê bi awayekî kurte û zanyarîyê zêdetir medyayî bikim?

Etiket

Malbat

Terbiyeta Zarowan