Hişdariya Komîteya Ewlehiyê ya Iraqê ji bo ajokaran li rêya Kerbela: Ji bo parastina jiyana zayiran, ji lezê zêdetir ji rêzimên ajokarî dûr bimînin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Komîteya Bilind a Ewlehiyê ya Zîyaratên Milyonan li Iraqê îro, Roja Înê, bi ragihandinekê, ajokarên amûrên veguhastinê li rêyên ku digihên bajarê Kerbelayê daxwaz kir ku rêzikên rêgezê û ajokarî bi temamî binêrîn û ji lezê zêdetir dûr bimînin.

Sipasê Serserî Sipî Mêqdad Mîrî, wezirê vê komîteyê, bi destpêka fermî ya zîyarata Erbêînê ya İmam Huseyn (s.x) û têketina giraniya zayiran ji nav û derveyî welêtê, tevgera ajokarî di rêyên sereke û navneteweyî yên Iraqê pir zêde bûye. Ji ber vê yekê, ajokaran taybetî li rêyên ku digihên Kerbelayê divê herî zêde baldarî bikin da ku ji qezayên ajokarî parastin were.

Ev komîteya bi taybetî jî bi sermahiya gelek zêde, ajokaran xwest ku pêşî destpêka rêwîtî, ji tenduristiya teknîkî ya ereba xwe serçavê bikin. Kontrola rewêş, tayr û hewaya cîhazên agir-girtinê di erebayan de yên pêwîst jî diyar bûye.

Di komîteya ewlehiyê ya zîyaratên milyonan de hatî îzah kirin ku hêzên polîsê rêgezê di tevahiya Iraqê de, taybetî li şoseyan û rêyên ku tê de tevgera ajokarî zêde ye, amûrên kontrola lezê saz kirine û bi ajokarên ku qanûn şikestin dê bi awayê giran biryarê bidin.

Her weha, komîteya ewlehiyê ajokaran ku hestiyên têkçûn an xewa digirin, daxwaz kir ku ajokarî nebikin û di erebayan giran wek otobûs û kamyonan de bêguman ajokarekî din were bikar anîn da ku tenduristiya giştî ya zayiran nehatin tehlîkekirin.

Di dawiya vê ragihandinê de hatî nîşandan ku hêzên têrafikê û ewlehiyê yên Iraqê bi xebata rojane û şevane li dijî derman û azadiya têrafikê ne û beşdariya ajokaran li rêbendanên vê pêşniyaran rolê girîng li astengkirina qezayên ajokarî û parastina jiyana zayiran êşkere dike.

