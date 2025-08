Tevgerên leşkerî ya artêşa Îsraîlê li ber deriyê Dîmeşqê / Gefên rasterast ji bo paytexta Sûriyê ji aliyê sihyonîstan ve

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di demeke ku tevgerên siyasî yên pirr hêvîdar ên ji bo gihîştina hevpeymanek li ser rewşa başûrê Sûriyê, bi taybetî li parêzgeha Suwaydê, berdewam in — wisa ji wan axaftinan yekê ya ku tê gotin dê di navbera "Esed El-Şîbânî" wezîrê derve yê hukumeta Colanî û "Rôn Dîrmer" wezîrê stratejî yê rejîma sihyonîst li Bakû bê civîn — tevgerên dijwar ên artêşa Îsraîlê li başûrê Sûriyê zûkirin.

Leşkerên Îsraîlê yên desthilatdar di pêşveçûna dawî de bi şopandina leşkerî tê de herêmê "Ras en-Nabîʿ" li xwecîyarê başûrê bajarê "Qetna" hatin. Ev bajar tenê 20 kilometre ji Dîmeşqê, paytexta Sûriyê, dûr e. Ev pêşveçûna duyemîn a artêşa Îsraîlê ye ku di bin hefteyekê de li vê herêmê dibe. Çavkanên herêmî ji rojnameya "El-Axbar" ya Lîbanê re gotine ku di şopandina leşkerî de gelek ofîserên artêşa desthilatdar hebûn, ku yek ji wan "Efiqay Ederay" gotûbêjê artêşa Îsraîlê bû.

Konvoya leşkerî ku ji herêma Çiyayê Şêxê li ser rêya Qetna ve hatibû şandin, ji rêya Qelʿa Jandal û ʿĪsam derbas bû û di dawiyê de girêdayî kampê "Leşker 78" ya berê ya artêşa Sûriyê bû û lêkolînên têkildar kir. Wêneyên vê taybetmendiya leşkerî bi heştegê hebrewî "Meqsedê me Dîmeşq e" di medyayên civakî de belav kirin da ku desthilata Îsraîlê li başûrê Sûriyê diyar bike.

Li gorî şîroveyên, ev tevger niyetê Îsraîlê ya li benda domandina heqîqî di kampê vê leşkerê da nîşan dide, da ku ji vir pêşveçûnê bike ber bajarê Qetna û herêmên li nêzîk wekî Yaʿfûr û Cdidat ʿArtûz, ku bi awayekî şoseya girêdayî yên bi paytexta Sûriyê ne û kontrolê wan bûna temaşeheviya rast li Dîmeşqê dibe. Qetna di demên berê de wek navenda girînga leşkerî tê hesibandin û cihê binyayî bû ji hêzên Leşker 10-an, Leşker 7-an, Hêzê Guardiya Serokatiya Sûriyê û heta Artêşa Azadkirina Filistînê.

Tevgerên li ser sinorê Sûriyê û erdên desthilatdar

Bi hevrûmetî pêşveçûnê, çavkanên herêmî nûçe dan ku hejmarek leşkerên Îsraîlê zêde bûne li xêzê xweşxistinê, bi taybetî nêzîderiya deriyên Hadr û Cebata el-Ḫaşab ku ji wan rêjeya veguhastina leşker û amûran ji Colanê bo herêmên desthilatdar a Sûriyê tê bikar anîn.

Di heman demê de, artêşa Îsraîlê sistêmên parastina hewa li herêma Tel Feras a Colanê ya desthilatdar cîh kir, herêmek ku li ser sinora navbera parêzgehan Deraʿ û Quneitra ye. Her weha, artêşa Îsraîlê amûrên şewatandina elektonîk li vî herêmê dan da ku torên têkilî yên van parêzgehan derxist.

Qendaxanên artêşa Îsraîlê li herêmên Berrîqa û Bîr ʿAcem

Tevgerên din jî di herêmên Berrîqa û Bîr ʿAcem de hatine dîtin ku li wir artêşa Îsraîlê li benda avakirina qendaxanên nû ye. Herwisa amûrên leşkerî zêdetir ji herêma Qerṣ el-Nifl li nêzî bajarê Hadrê, ku gelekî ji wan Druz in, veguhastin.

Li gorî şîrovekaran, Tel Aviv bi fermana pêşangeha herêmî dixwaze di bingehên rastiyên mayîndeyî de peymana ewlehiyê nû bicîh bike, di heman demê de vebijarkên hukûmeta Julanî piştî bûyerên hundirî, bi taybetî li Suwaydê kêm bûn.

Alîkarîya Îsraîlê ji hêzên têkoşer ên li Suwaydê

Çavkanên nêzîk bo tevgera "Rejal el-Kerame" li Suwaydê raporek dan ku helikopterên Îsraîlê ji Colanê ve li ser rojavayê parêzgeha Şêşandina 15-ê, ku niha bûye qendaxane ya komên têkoşer, danîn. Gotin e ku van helikopteran girêdayî çeleng û amûrên tibbî ne û Îsraîlê dixwaze hêzên leşkerî yên hevpar ji komên aktivên li Suwaydê saz bike ku bi alîkariya yekîtîya navneteweyî bikar bîne bo peymana astengînê ya herdemî.

Mîna şûnda, komên aşiretî yên piştgirî ji hukumeta Culanî di Sûriyê de herweha tevgerên leşkerî dikin. Li gorî çavkanên herêmî, şevê sêşemê hewlên wan bo pêşveçûnê berê bajarê El-Ṯaʿlah bi serketî neyê berdan û bi alîkariya teqawetên hêzên bezîr a Îsraîlê, komên têkoşerên Druzi şandina encamê kirin.

Daxuyaniya Îsraîlê bi navê “Alîkariyên Mirovane”

Di demek ku gelê Suwaydê bi kêmî ya wan mal û xwaringeh û şewatê dijî, şîrovekaran hişyariya dikin ku têkoşina hukumeta Julanî dikare şansa berdestbûna Îsraîlê bi sedemên mirovanê bide.

Di vê çarçoveyê de, "Betselîl Esmutrîç," wezîrê darayî ya rejîma sionîst li şebekeyên civakî (X — Twitter berê) ragihand ku Îsraîlê amade ye ji bo alîkariyê leşkerî ya li ser Druzên û cezayê giran a hukumeta Julanî.

Ew daxwaz kir ku deriyek mirovanê zû li navbera Îsraîlê û parêzgeha Suwaydê ya Sûriyê vebike da ku, li gorî wî, alîkarîyên xwarin û dermanan bişîne vê parêzgehê.

