Amadekirina zarokan bo rêwîtiya Erbaînê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Xeyal bike sibehêkê ku mehîrî ya qalîn dûr dibe û stûnên zêwirê bi gavên xweşik û stendin, rêya evîn û wefa ji bo Kerbelayê çêdikin. Nû îro xeyal bike her piçûkîya şerikê te, dest bi destê te, ji yekem carê bi heyranî û têkçûnê li ser vê rê diqede; cihê ku her gav na tenê rê kûrt dike, lê dilan jî hev nêzîk dikin û ma’naya «bawerî» û «rastî» di wêne de dike. Amadekirina zarok ji bo vê têcrubeyê ya rûhî û fizîkî wek inşînyeriyek ponteka xweş e û hewce ye bingehên hêzdar a zihnî, pratîkên fizîkî yên hesabkirî û têxistinî hêvî û hêsasîtiyê.

Gerîya piyade ya Arbaîn tevahîyek e ji rûhîya jêhatî, meşqê fizîkî û têcrubeya civakî. Dema ku dixwazin zarok an ciwanek bi xwe re li ser vê rêya dirêj û têhtir bişin, divê ji çend roj berê bernameyek giştî li ser amadekirina fizîkî, psikolojîk, rûhî û civakî bo wî/wê amade bikin.

Destpêka amadekirinê ji «zihn» ya zarok e, ne ji çemendan!

Çend roj berê gerîyê, baş e bi zarokê xwe bi gotûbêja dilsoz re wê rûhiyeta Arbaînê bibîne: ji wî re li ser şoreşgeriya Îmam Huseyn (s.x) bêje û bi nîşandan wêneyan an çîrokên hêsan hisê wî çêbike. Bêje ku me kû ne, çima ev gerîyê girîng e û li rê çi dikarin bibînin. Dikarin ji wêneyan, klîpan, pirtûkan yên zarokan li ser Erbaînê an jî wênekirinê alîkarî bigrin.

Dîtina moqeban li videoyê, guhertina şî’r û nohe wek li gorî temenê wî… hemûvan zarokê amadekirina gerîyê li benda dike, ne tedirgî.

Ger pêşî gerîya Arbaîn an seferên ziyaretê, pêxîştina nazirî an çûnî heyet hene, wêneyan û bîranîna wan bibînin. Ji wî re bixin:

• «Tu dixwazî dema ku me gihîşt, yekem tiştî ku bikî çi be?»

• «Tu difikirî ku ew cih zarokên din jî bibînî û dikarî heval bistî?»

Ger zarok ma’naya «Erbaîn» fêm bike, dijwarîyan ji bo wî reng dikin.

Amadekirina fizîkî bi lîstik dest pê bike

Bi heman demê amedekirina zihnî, dikarin bi gerîyên kurt û lîstikên wek «hejmarandina gav» an «hevsengiya rê» amadekirina fizîkî zêde bikin. Gerîya ji bo zarokan «biryardarek fizîkî» ye. Lê hûn dikarin bi lîstikan hêsan di mala xwe an parka de (wek hevsengiya meşînê, girêdanê xêz an hilkişîn) alîkarî bikin ku wan amade bibin. Ger zarok ji niha pisêka nû test bike û hinekî xwarin di rojê de meşîne, çareseriya rêya wî/bêhata hêsan dibe.

Fêrbûna sebr û berdestbûn

Li rêza Erbaînê, carekê em qelew dibin, li benda dimînin an jî xwe nayê razan. Bo amadekirina rûhî, pêwîst e ku zarok bi «derengiya xwestinên xwe» û «hêvîrûniya kêm» re dûbare bikin. Mînakî, çend roj berê, xwarina hêsan bixwin, bê internet lîstikê bikin an demê razanê dirêj bikin.

Paşê bi wî re bêjin:

«Dîtî qelew bû lê tu berdestî? Ev wate ye ku tu amade yî bo gerîyek mezin!»

Bi giştî, yek ji bingehên girîng yên amadekirinê ya zarok «rastbînî» ya li ser dijwarîyan e. Ne hewce ye ku wî/tê yêrdanê, lê baş e ku dizane ku dikare hêvîya germî, qelew bûn an xwarin ne her dem wek mala xwe be. Gava ev ji berê bizane, nexweş nebibe.

Ji wî re rêkxistin, ne tenê hevaltiyê

Bo zarok rol binivîsin:

• Alîkarê dê û bav

• Avxwêrê koma

• Wênekevanê têcrubeya gerîyê

• Yara piçûk a Îmam Huseyn (s.x)

Ev kar dikare hisa nirxê wî/bê bide û beşdariyekî çalak li gerîyê bide.

Sedsala wî bi xwe re pak bikin

Çend roj berê, hûn pêşniyar bikin ku zarokê xwe bi şerîkî yên ku divê bixwîne ya çemendanê bixwe amade bike. Ev ewle dike ku zarok xwestên xwe diyar bike û pirsgirêkên xwe fêm bike.

Baş e kolveşkekî hêşîr bi tiştên rastîn wek şîşeya piçûk a avê û deftereke wêneyê were girêdan da ku ew hêrsê li ser hîs bike.

Rê û ragihandina hêvî

Di demê gerîyê de, her saet û nîv saet wekî rawestina kurt li cem moqebên bidin ku zarok dikare bicîhîne, avê vexwe û xwarina nîvro daxwaze. Bi hev re xwazina kurt an duaya kurt bixwînin, paşê bi lîstika hêsan wek «têgihiştina dengê moqeb» an «hejmarandina şilî» hêsaretên wan jêbirin. Ev tevahîya parastina fizîkî, demên kurtên rûhî û lîstikên civakî rêya zarokê di gerîyê de şad û hêrsî dike.

Gerîya Erbaînê bi zarok, herçend zehmettir be, lê hem jî perwerdehîtir e. Pir caran ji wî re bêjin ku tu çawa ji şoreşgeriya wî şad î û ev gerîyê firsêtê taybet e bo mezinbûna wî. Zarok dikare di rêza de tewandina xasîyetên xwe bike; sabir û rêvebirina bernameya te dikare alîkarî bike ku vê rewşê bi rêkê bike û bi qulingdan an çîrokgotin di demên qelewî de aramî û ewlehiya wî biparêze. Mînakî, di dawiya her rojê an beşên rêya de bi têzîkirinêkî hêsan an xwarina kurt êdîdî karê wî pîroz bikin.

Bi vê tevahîya bi hevreşî yê amadekirinê ya zihnî, fizîkî û rûhî, zarokê te ne tenê dikare rêza dirêj bidomîne, lê herwiha vê gerîyê wek têcrubeyekî şîrîn û bîrîndar û yên berdêl ji bîr bêne.

Çavkanî: Malpera Tebyan