Serkonsûlê Îranê: Herêma Kurdistanê di Erbeînê de hevkariya herî zêde bi me re dike

14 August 2025 - 22:28
News ID: 1716861
Serkonsûlê Îranê li Hewlêrê bal kişand ser vê yekê ku rayedarên Herêma Kurdistanê di warê şandina ziyaretkerên Erbeînê da alîkarî û hevkariya herî zêde bi me re dikin û ragehand ku Herêma Kurdistanê di mesela Erbeînê de ezmûneke baş di hevkariya her du aliyan de ye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Feramerz Esedî, Serkonsûlê Komara Îslamî ya Îranê li Hewlêrê di gotûbêjekê de bal kişand ser vê yekê ku her salê nêzîkî 150 hezar ziyaretkerên Erbeînê ji rêya sînorê Temerçîn û Başmaxê derbasî Herêma Kurdisranê dibin û ji wir berê xwe didin bajarên pîroz ên li Iraqê û ji ber hevkariya rayedarên Herêma Kurdistanê di vî warî de destxweşî li wan kir. 
Esedî derbarê hevkariyên Herêma Kurdistanê di warê hêsankariyên ji bo beşdarîya di merasim û ziyareta Erbeîna îsal da bal kişand ser vê yekê ku ev sala çaran e ku ziyaretkerên îranî dê ji riya Herêma Kurdistanê seredana warên pîroz bikin bikin û got, ev rê bi hevkariya nêzîk û hevdiliya berpirsên Herêma Kurdistanê u bi pêşkêşkirina îmkanên guncav ji bo raberkirina bo ziyaretkerên Erbeîna Huseynî pêk hatiye. 
Serkonsûlê Îranê li Hewlêrê got ku îsal rewş ji bo seredana zîyaretkeran a ji rêya Herêma Kurdistanê ji berê zef baştir e. 
 

