Bêaramiya evîndarên Hezretî Huseyîn bo Kerbelayê; Îran di şînê de ye

14 August 2025 - 14:41
News ID: 1716785
Li gel Erbaîna Îmam Huseyîn, evîn, yekîtî û hevgirtina evîndarên Huseyîn li seranserê welêt di meşa rizgarbûyan de xwe dide xuyakirin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Xelkê seranserê Îranê bi beşdarbûna di meşekê de roja Pêncşemê sibehê evîna xwe ji bo Îmam Huseyîn (s.x) û hevgirtina xwe bi wan re nîşan dan.

Meşa Erbeîna Îmam Huseyîn

Meşa Erbeîna Îmam Huseyîn (s) li bajarê Sena yê Îranê hate lidarxistin.

Li gel mayîna Îranê, meşa bermayiyên Erbeînê bi beşdariya xelkê Erdebilê ji mezargeha Îmazade Salih ber bi mezargeha Seyîd Sedredîn ê Erdebilê ve hate lidarxistin.

Destpêka meşa bermayiyên Erbeînê li Zahidanê

Meşa Erba'in çend deqeyan berê li ser rêyeke sê kîlometreyî li seranserê Îranê dest pê kir, 50 şînvan mazûvaniya şînvanan kirin.
Civînek evîndarên Huseyîn li baregeha Îmam Riza li Meşhedê hate lidarxistin.

Baregeha Îmam Riza di roja Erbeînê de ji bo evîndarên Îmam Huseyîn (s.x) civînekê li dar dixe.

Meşa bermayiyên Erbeînê li Qezvîn, Şerkurd, Meşhed, Neyşabûr, Demawend, Reşt, Bocnûrd, Bender Dêr, Xorasana Başûr, Şîraz, Hemedan, Astana Eşrefiye û Kermanê jî hate lidarxistin.

