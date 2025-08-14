Hizbullah: Serdana Larîcanî bo Beyrûtê serkeftî bû/wê wek çekek berxwedanê bimîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Elî Miqdad, endamek ji fraksiyona 'Pêşengiya Pabendbûna Berxwedanê' ya Parlamena Libnanê, di axaftineke xwe de li ser sefera Elî Larîcanî, sekreterê Encûmena Ewlekariyê ya Îranê li Beyrûtê, ragihand ku sefera Larîcanî li Libnanê bi serkeftî bûye. Wî got ku Îran welatekî heval e ku alîkariya Libnanê kiriye ji bo azadkirina axa xwe."
"Elî Miqdad di hevpeyvînekê de li gel ajansa Sputnikê li ser destêketin û fitnekarîyên DYAyê û piyonên wê yên Libnanê, bi taybetî li ser sefera Larîcanî, got: 'Destêketinên DYAyê yên ku em îro li Libnanê dibînin, ji sîstemek zordarî û fermankirinê pirtir nebûne. Ev bûye cîhê ku ew fermanên xwe bikin.'"
"Wî bi awayekî fermî got ku berxwedanê dê dom bike û got: 'Em ji demekê dirêj dixwazin têkiliyên aborî, civakî û siyasî yên navbera Îran û Libnanê pêşve biçin. Her serokekî fermî yê welatekî mafê serdana welatên ku têkiliyên wan hene, heye.'"
"Miqdad diyar kir: 'Çima divê em ji sefera Elî Larîcanî li Beyrûtê şaş bimînin? Ma ev sefer ji ber ku Îran dixwaze Libnanê dagir bike hatibe kirin? Herkes dizane ku dagirkerê rastîn yê Libnanê rejîma siyonîst e û DYA û welatên Rojava û hin welatên Erebî jî di vê dagirkirinê de cîh girtine.'"
"Nebîh Berrî, serokê Parlamena Libnanê, bêhna xwe sar kir û got: 'Hevalno, Îran hevalê me yê bihagiran e û dê wek welatekî çalak li herêmê, hevalê me bimîne. Hizbullah qet nema ye; ew yek ji mezintirîn partiyên Libnanê ye û divê em bifikirin ku ev mesele bi tenê ji aliyê yek alî ve nayên çareser kirin.'"*
"Hizbullah û hevalbendên wê li Libnanê berdewam dikin ku Îran wek hevalekî xurt bibînin û li dijî tesîrên DYA û Îsraêlê sekinin. Ew dibêjin ku çekên berxwedanê dê bimînin û heta ku Îsraêl ji hemû erdên Libnanê vekişe, ew ê li ser stratejiya xwe ya parastinê bisekinin."*
