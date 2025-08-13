Sûtûn 202: Rêya Necef bo Kerbela û çîroka xizmeta jinêka tirkî li moqeba şîayan tirk + vîdyoyek

Li gorî ragihandina agahdariyê ya navneteweyî ya Ehlî Beyt (s.x) — ABNA — Hêvî di derbarê rojekên Erbaînê ya Hazreti Eba Abdullah El-Huseyn (s.x) de, mokebê navneteweyî ya «Fatîma Zehra (s.x)» ku ji aliyê şîîyanê Tirkiyê ve tê rêvebirin, wê salê jî wekî salên berê li rêya Nejefê heta Kerbelayê, mêvanên Huseynî qebûl dike. Ev mokeb li nêzîkî stûnê 202 hatî damezrandin û bûye yek ji navenda xizmetê ji bo mêvanan.
Yek ji jinên xizmetkar ên ji Tirkiyê, ku di vê mokebê de kar dike, di gotûbêjekê kurt de his û hestên xwe li ser vê destpêka mezin ragihand.
Ew meşiya Erbaînê wekî firsetek ji bo nûvekirina peymana salane bi armancên Îmam Huseyn (s.x) hîs kir û got: «Her sal, gel li vê rêyê bi Îmam Huseyn (Îs) peyman dikin.»
Vê xizmetkarê Tirkiyê bi rêjeya hevîn û hestên neynasî yên mêvanan şîrove kir: Ev evîn wê qadar mezin e ku gel bi hevaltiya astengên herî giran xwe digihîzin vê rêyê.
Beşdariyên xizmetkar û mêvan ji welatên cuda, di nav wan de Tirkiyê jî heye, dîsa di nav cenga Arbaînê de yekîtiya cihanî û evînê ya bi Eba Abdullah El-Huseyn (s.x) nîşan dide û pêşîyî dike ku hezkirin ji Ehl-ul Beytê (s.x) her navbera deryayê ziman û cografî nayê asteng kirin.
