Hevdem digel Erbeînê Îmam Huseyîn (S.X) hate lidarxistin;Merasîma şîna şandeyên xwendekaran li Huseyniyeya Îmam Xumeynî (RE)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di heman demê de bi Erbainê Huseyîn re, merasîma şîna şandeyên xwendekarên welêt îro, roja Pêncşemê, li Îmam Xumeynî (RA) Huseyîniyê hate lidarxistin.
Di vê merasîmê de, ku bi hezaran xwendekar ji zanîngehên seranserê welêt beşdar bûn, ziyareta Erbaîn hate xwendin, û dû re Hocjatoleslam wel-Muslimîn Rehîm Şerafî, di gotarekê de, rêbazên kişandina alîkariya îlahî rave kir û got: "Nimêj", "sebir û berdewamî", "dîndarî", "cîhad", "bawerî" û "guhdana rêberiya îlahî" şeş faktor in ji bo kişandina alîkarî û razîbûna Xwedayê Teala li ser bingeha kevneşopiyên îlahî.
Di berdewamiya vê merasîmê de, Birêz Meysam Motiîy ji bo xemgîniya êşên Hezretî Zeyneb, selam li ser wê be, û girtiyên Kerbelayê şîn û merasîmek pêşkêş kir.
