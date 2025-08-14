Seyîd Ebdulmelik el-Hûsî: "Bêçekkirina berxwedanê, tevlîbûna plansiyonîst e"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji axaftina Seyîd Ebdulmelik el-Hûsî, Serokê Giştî yê Tevgera Ensarullahê ya Yemenê:
"Bêçekkirina gelên herêmê, beşek ji plana Amerîka û Îsraîlê ye. Pirsgirêk ne ji aliyê çekên azadiyê yên ummeta îslamî, lê ji aliyê çek û planên dijminê siyonîst ê ku dixwazin hêza berxwedanê bişkînin, derdikeve."
El-Hûsî di axaftina xwe ya ku ji medyayên fermî yên Sana'ê hat weşandin, got:
"Çekên berxwedanê ji bo deh salan bendek mezin li ber projeya 'Îsraîlê Mezin' bûne. Qebûlkirina bêçekkirinê, radestbûn û koletî li ber plana siyonîstan e."
Wî li ser bêdengiya serokên ereban li hemberî gotinên biçûkxistinê yên Binyamîn Netenyahû re rexne kir û got:
"Îşxalvan li gorî çanda xwe dixebitin. Tundutiyên rojane li Filistîn û Libnanê, bi piştgiriya Amerîkayê, delîlên eşkere yên xweza vî dijmin in."
Wî ji alim û zana xwest ku rastiyên Qur'anê yên li ser xetera siyonîzmê biparêzin û ji wan biparêzin.
Êrîş li Libnanê û bêçalakîya ereban
El-Hûsî hukumeta Libnanê bi xiyanetê mezin tawanbar kir û got:
"Bi qebûlkirina plana Amerîkayê ya ku bi dîktayên Îsraîlê tije ye, Libnan ewlehiya xwe û yekîtiya neteweyî xwe di xeterê dike. Ev plan bi armanca afirandina fitne û veguherîna hukumeta Libnanê polîsa Îsraîlê ye."
Wî bêçalakîya dewletên ereban li hemberî êrîşên Îsraîlê rexne kir û got:
"Hin dewletên Ewropayê têkiliyên bazirganî yên xwe yên bi Tel Avîvê rawestandin, lê dewletên ereb ên pevrewşan ti carî nekirin."
Operasyona leşkerî ya Yemenê
El-Hûsî ragihand ku operasyonek leşkerî li dijî keştiyekê ya ku bi şîrketa hevkarê Îsraîlê re têkildar e, li Deryaya Sor hate kirin. Wî got ku êrîşên piştgirî yên ji bo Xezzê ê li nav herêmên dagirkirî didomînin.
Yehya Serî, peyvdarê hêzên çekdar ên Yemenê, ragihand ku ev operasyon bi fîşekên "Filistîn 2" hate kirin û balafirgeha Bênguriyon hate hedefkirin, ku bû sedema revandina hezaran niştecihên kolonîyan ber bi penagehan û rawestana firên. Medyayên Îsraêlê yên wekî Yediot Ahronot vê êrîşê pejirandin.
Qanûnên nû yên deryayî
Hêzên deryayî yên Yemenê qanûnên nû ji bo derbasbûna ewle ya keştiyên ku bi Îsraîlê re nexebitin, li Deryaya Sor û Bab el-Mendeb danîn. Ew diyar kirin ku keştiyên ku ne binî qedexeyê ne, dikarin bi şertê ku qanûnên deryayî yên Yemenê bi cih bînin, azad derbas bibin.
Yemen
Seyîd Ebdulmelik el-Hûsî
Bêçekkirina berxwedanê
