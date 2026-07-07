"Çawa mirina yek lêkolînerî dîtina Ewropayê li ser Kurdan guhert?"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–
Li gorî rapora KurdPressê, di zivistana sala 1829an de, Friedrich Eduard Schultz, arkeolog û rojhilatnasê Alman, dema ku li ser yek ji girîngtirîn erkên zanistî yên Ewropayê li Rojhilata Navîn dixebitî, li herêma Hekarî ya Kurdistana Tirkiyeyê hate kuştin. Ev bûyer ne tenê civaka zanistî ya Ewropayê matmayî hişt, lê di heman demê de, bi dehsalan li ser awayê ku Rojava li Kurdan dinihêrî jî bandorê xwe hişt.
Schultz di sala 1826an de bi fermana hikûmeta Fransa û bi piştgiriya rasterast ya Wezareta Karên Derve ya wê welatî ber bi Îran û Kurdistanê ve çû. Ev mîsyon li ser pêşniyara rojhilatnasê navdar ê Fransî Antoine-Jean Saint-Martin hatibû amadekirin. Armanca wê lêkolîna zimanên kevnar, destnivîsên klasîk, berhemên dîrokî û şaristaniyên kevn ên Rojhilatê, bi taybetî li herêmên kurdanişîn, bû. Hikûmeta Fransa ji bo vê projeyê budceyek girîng veqetandibû; ev yek nîşan dida ku Parîs vê rêwîtiyê tenê wekî mîsyonek zanistî nabîne, lê wê wekî beşek ji stratejiya xwe ya nasîna Rojhilata Navîn jî diheseiband.
Schultz lêkolînerek ciwan, lê di nav derdorên zanistî de nasdar bû. Berî ku ber bi Hekariyê ve here, ew serkeftibû ku ji gelek nivîsarên Urartûyî yên li derdora Gola Wan û derbasgeha Kelêşîn kopîyan amade bike. Ev nivîsar paşê di nasandina şaristaniya Urartû de roleke pir girîng lîstin. Her wiha, ev serkeftin bûn sedema ku navê wî di nav civakên zanistî yên Ewropayê de were naskirin.
Lê rêwîtiya wî bi yek ji aloztirîn serdemên dîroka herêmê re hevdem bû. Şerê Îran û Rûsyayê (1826–1828) nû bi dawî bû û hevsengiya hêzê li sînorên Îran, Dewleta Osmanî û Qafqasê bi awayekî mezin guhertibû. Hebûna hêzên Rûsyayê, pêşbaziya navbera Tehran û Stenbolê û nakokiyên navbera mîrên kurd ên herêmê atmosferêk ji bêbawerî û neewlehiyê çêkiribû. Di şert û mercên wisa de, her rêwiyekî biyanî dikaribû wekî şandeyek ji aliyê yek ji hêzên herêmî an jî dewletên Ewropayî were dîtin.
Piştî dawîbûna şer, Schultz dîsa çû Tewrêzê û nêzîkî heşt mehan li wir ma. Di vê demê de, ji bilî xwendina zimanên farisî û kurdî, ew li ser avahiya civakî û çanda gelên herêmê jî lêkolîn kir. Dûv re, berî destpêka zivistanê, biryar da ku here herêma çiyayî ya Hekariyê; herêmek ku di wê demê de ji bo gelek Ewropiyan hema bê naskirin bû.
Yek ji armancên sereke yên vê rêwîtiyê serdana Qudşans (Qodşans), navenda Serokê Dêra Aşûrî ya Rojhilatê, bû. Ev herêm ne tenê ji aliyê olî ve girîng bû, lê di navenda axa mîrên kurd de jî cih digirt û bê razîbûna desthilatdarên herêmî ketina wir hema hema ne gengaz bû.
Her çend wisa bû, gelek berpirsên Îranî û nasên Schultz ew ji kirina vê rêwîtiyê hişyar kirin. Waliyê Urmiyê û hin berpirsên herêmî hişyarî dan ku Hekarî bi rastî ji kontrola hikûmetên navendî derketiye û pêşbaziya siyasî û leşkerî li wir gihiştiye asta herî bilind. Heta pêşniyar jî hat kirin ku ji bo ewlehiya xwe ji parêzerên herêmî bikar bîne, lê Schultz van hişyariyan pir bi giranî negirt û biryar da ku plana xwe bê guhertin bicîh bîne.
Baweriya zêde ya wî bi piştgiriyê û baweriya ku mîsyona zanistî ya wî dê tu gumanek çê neke, paşê bû yek ji sedemên sereke yên têkçûna vê rêwîtiyê. Di herêmek ku bêbawerî, pêşbaziya hêzan û pevçûnên herêmî li ser têkiliyên siyasî siyayê xwe avêtibûn de, çalakiyên lêkolînerekî biyanî bi hêsanî dikaribûn wekî mîsyoneke istixbaratî werin şirovekirin.
Schultz, bêyî ku ji encamên vê gumana ewlehiyê agahdar be, ber bi Hekariyê ve çû; rêwîtiyek ku paşê bû yek ji navdartirîn û gengeşedarîn bûyerên dîroka keşfên Ewropayî li Kurdistanê.
Ez dikarim vê beşê jî bi Kurmanciya fermî wergerim.
Hekarî؛ Pêşbaziya Hêzên Herêmî û Destpêka Gumanan li ser Schultz
Dema ku Friedrich Eduard Schultz di payîza sala 1829an de ber bi Hekariyê ve çû, ev herêm tenê herêmeke çiyayî ya dûr û veqetandî nebû. Belkî ew bûbû yek ji aloztirîn navendên pêşbaziya siyasî li ser sînorên Îran û Dewleta Osmanî. Di wê demê de desthilata hikûmetên navendî li wir pir lawaz bû û rêvebirina herêmê bi pratîkî di destê mîran û serokên eşîrên kurd de bû.
Şerê ku nû di navbera Îran û Rûsyayê de bi dawî bû, hevsengiya hêzê li hemû herêmê guhertibû. Leşkerê Rûsyayê di dema şeran de gihiştibû hin deverên kurdanişîn û hebûna wan ya leşkerî di nav desthilatdarên herêmî de xof û nigaraniya mezin çêkiribû. Ji aliyê din ve, hikûmeta Qacar jî hewl dida ku bandora xwe li herêmên sînorî biparêze, di heman demê de Dewleta Osmanî bi pirsgirêkên hundirîn û encamên têkçûnên leşkerî re rû bi rû mabû. Encama vê rewşê valahiya desthilatê û zêdebûna bêbaweriyê di nav aliyên cûda de bû.
Di şert û mercên wisa de, her kesê biyanî ku li herêmê digeriya, bi çavekî gumanbar lê dihate nihêrandin. Rêwîtiyên zanistî, nexşekêşî, tomar kirina berhemên dîrokî û heta nivîsandina agahiyan li ser rê û gundan jî dikaribûn wekî çalakiyên istixbaratî yên ji bo yek ji hêzên derveyî werin şirovekirin.
Hekarî؛ Erdê ku ji Kontrola Hikûmetên Navendî Derketibû
Rêya Schultz ji Başqaleyê (Elkî) derbas dibû؛ bajarê ku navenda desthilata yek ji girîngtirîn malbatên serdest ên Hekariyê bû. Di wê demê de Mustefa Xan li ser vê herêmê hukum dikir û birayê wî Nûrullah Beg jî yek ji mîrên kurd ên herî bihêz û bibandor dihat hesibandin. Her du jî li herêmekê hukum dikirin ku serbestiya pratîkî ya girîng ji Dewleta Osmanî hebû û biryarên ewlehî û siyasî bi piranî ji aliyê wan ve dihatin girtin.
Li gorî gotara vê nivîsê, Schultz di destpêka hatina xwe de bi rêzgirtin û mêvandariya germ hat pêşwazîkirin؛ helwestek ku bi kevneşopiya mîrên kurd di hember mêvanan de li hev dihat. Lê ev pêşwazî ne maneya baweriya tam bû. Guhertinên siyasî yên herêmê bûn sedema ku rêberên herêmî li hember armanca rastîn a her rêwiyekî biyanî hestyar bibin.
Helwestên ku Gumanan Zêde Kirin
Nivîskarê gotarê bawer dike ku komek ji biryarên Schultz, bê ku ew bixwaze, bû sedema zêdebûna gumanên derdorê wî. Ew di dirêjahiya rêwîtiya xwe de agahiyan li ser berhemên kevnar, keleh û astenggehên parastinê, rêyên çiyayî û nivîsarên dîrokî tomar dikir. Her wiha, ew serdana kanên herêmê jî kir.
Ev kar ji bo arkeologekî şertê xwezayî bû, lê ji bo kesên ku di nav atmosferêkî tijî pêşbaziya leşkerî de dijiyan, dikaribû wateyek bi tevahî cuda hebe. Schultz her wiha nimûneyên hin kevir û madeyên madenî jî bi xwe re bir. Di nav gelê herêmê de gotegotek belav bû ku ev nimûneyan zêr dihundirînin û vê lêkolînerê Ewropayî li ser dewlemendiyên xwezayî yên herêmê lêkolîn dike. Ev gotegot bûn sedema ku guman hê zêdetir bibe.
Faktoreke din a ku vê bêbaweriyê xurtir kir, bikaranîna navê "Yûhenna" ji aliyê Schultz ve di beşek ji rêwîtiya wî de bû. Nivîskar dibêje ku dibe ku ev yek tenê ji bo hêsankirina rêwîtiyê hatibe kirin, lê paşê bû sedema ku hin kes bawer bikin ku ew nasnameya xwe ya rastîn veşartiye.
Ez dikarim vê beşê jî bi Kurmanciya fermî wergerim.
Nameya ku Her Tiştî Guhert
Li gorî nivîskar, xala veguherînê ya vê bûyerê dema ku nameyek gihîşt destê Nûrullah Beg bû. Di vê nameyê de hatibû îdia kirin ku Schultz karmendekî hikûmeta Îranê ye û erkê wî ew e ku rêyên derbasbûna hêzên leşkerî û topxaneyê li Hekariyê nas bike.
Rastî an derewtîbûna vê nameyê heta îro jî nehatiye piştrastkirin û çavkaniyên dîrokî jî li ser nivîskarê wê yekreng nînin. Lêbelê, tenê ev rapor bes bû ku nêrîna rêberên herêmî li Schultz biguhere. Çalakiyên wî yên lêkolînê, ji tomarkirina rêyan heta lêkolîna berhemên dîrokî û kanên madenan, êdî ne wekî lêkolînên zanistî, belkî wekî nîşaneyên mîsyoneke istixbaratî hatin şirovekirin.
Di Navbera Zanist û Siyasetê de
Yek ji xalên herî girîng ên vê çîrokê hevketina lêkolîna zanistî û pêşbaziya jeopolîtîk e. Di destpêka sedsala nozdehan de, sînorê di navbera xebata zanistî, keşfa cografyayî û berhevkirina agahiyên leşkerî de pir zelal nebû.
Gelek dewletên Ewropayî ji raporên cografî û arkeolojîk bikar dianîn da ku zanîna xwe li ser herêmên stratejîk zêde bikin. Ji ber vê dîrokê, gelek caran mîsyonên zanistî jî bi guman dihatin pêşwazîkirin.
Ev nayê wê wateyê ku Schultz bi zorê karmendekî istixbaratî bû. Belkî ev nîşan dide ku rewşa ewlehiyê ya herêmê bi awayekî wisa bû ku her çalakiya wî bi hêsanî dikaribû wekî mîsyoneke agahdarî were şîrovekirin.
Di rojên dawî yên mayîna Schultz li Hekariyê de, van gumanan gihiştin asta herî bilind. Biryara ku paşê hat girtin, ne tenê çarenûsa vê arkeologê ciwan guhert, lê bû yek ji gengeşedarîn bûyerên dîroka têkiliyên Ewropa û Kurdistanê di sedsala nozdehan de.
Kuştina Schultz؛ Çîrokek Di Navbera Rastiyê، Gotegotan û Nezelaliya Dîrokî de
Piştî çend rojan mayînê li Qodşans û kirina lêkolînên meydanî, Friedrich Eduard Schultz rêya vegerê girt. Lê êdî derfetê nedît ku encamên xwe bigihîne Ewropayê.
Di rojên dawî yên Kanûna Yekem a sala 1829an de, ew li nêzîkî Başqaleyê bi du hevalên xwe yên Mesîhî re hate kuştin؛ bûyerek ku heta îro jî li ser sedem û kesên rastîn ên berpirsê wê lihevkirinek temam tune ye.
Nivîskar, bi piştgirîkirina hin çavkaniyên dîrokî, dibêje ku biryara kuştina Schultz piştî zêdebûna gumanan li ser mîsyona wî hat girtin. Li gorî wî, Nûrullah Beg ـ yek ji bihêztirîn mîrên Hekariyê ـ piştî wergirtina raporek ku Schultz casûs e, fermana kuştina wî da û cîbicîkirina vê fermanê spart destê biraziyê xwe Silêman Beg.
Li gorî vê çîrokê, komek ji çekdarên ku berê wekî parêzvan li gel Schultz bûn, di nîvê rê de êrîşî wî û hevalên wî kirin û wan kuştin. Li gorî nivîskar, armanca vê kiryarê tenê tunekirina kesekî nebû, belkî astengkirina veguhastina agahiyên ku dihate bawerkirin ku dikarin di pêşerojê de ji aliyê hikûmeta Îranê an yek ji hêzên Ewropayî ve werin bikaranîn.
Çîroka Fermî؛ Êrîşa Rêzanan
Piştî ku nûçeya vê bûyerê belav bû, yekem raporên fermî li Îranê kuştina Schultz bi rêzanan ve girêdan. Ev çîrok bal kişand ser wê yekê ku êrîşvan bi armanca talankirina mal û milkê karwanê dest bi vê sûcê kirine.
Lê nivîskar vê ravekirinê têr nake. Li gorî wî, heke armanca sereke tenê talan bûya, pêdivî tune bû ku kesên din ên ku ji hûrguliyên bûyerê agahdar bûn jî bên kuştin. Her wiha, hewldana veşartina bûyerê û astengkirina belavbûna nûçeyan ev gumana xurtir dike ku bûyer tenê aliyekî tawanbarî tune bû, belkî aliyên siyasî jî hebûn.
Lêbelê, divê were gotin ku belgeyên dîrokî yên heyî ji bo îspatkirina qet'î ya vê îdiayê bes nînin û gelek dîroknas heta îro jî li ser sedema sereke ya kuştinê li hev nakin.
Ma Schultz Casûs bû?
Yek ji girîngtirîn pirsên ku nêzîkî du sedsalan e tê pirsîn ev e: gelo Friedrich Eduard Schultz tenê arkeolog û rojhilatnasek bû, an di gel xebata xwe ya zanistî de erkeke agahdarî (îstixbaratî) jî li ser milê wî hebû?
Nivîskarê gotarê bersiveke eşkere nadi vê pirsê. Lê ew hin delîl û nîşaneyan tîne ku ji nêrîna rêberên herêmî ve dikaribûn bibin sedema gumanê. Ji wan re ev in:
- Tomarkirina bi hûrgulî ya rêyên çiyayî û rêyên girêdanê;
- Lêkolîna keleh û avahiyên dîrokî;
- Berhevkirina nimûneyên madenan;
- Hevrêtiya bi parêzvanên girêdayî hikûmetê;
- û bikaranîna navekî din (navê xeyalî) di beşek ji rêwîtiya xwe de.
Lêbelê, heta niha tu belgeya piştrast tune ye ku nîşan bide Schultz ji bo hikûmeta Fransa an jî Îranê mîsyoneke agahdarî pêk aniye. Gelek dîroknas jî balê dikişînin ser vê yekê ku çalakiyên bi vî rengî ji bo lêkolîner û cografyazanên Ewropayî yên wê serdemê tiştekî asayî bû û bi xwe ne delîla casûsiyê ne.
Berteka Ewropayê
Nûçeya kuştina Schultz bi lez gihîşt Ewropayê û bertekeke berfireh çêkir. Civaka zanistî ya Fransa û Almanyayê mirina lêkolînerekî ku pêşerojeke geş ji bo wî dihate hêvîkirin, wekî windahiyeke mezin nirxand.
Dewletên Ewropayî jî daxwaza zelalkirina aliyên vê bûyerê kirin. Li gorî hin raporên dîrokî, nûnerên Brîtanyayê li Îranê hewl dan ku nivîs, not û berhemên mayî yên Schultz berhev bikin û şertên cezakirina kesên berpirs ji bo vê kuştinê amade bikin.
Lê şert û mercên siyasî yên tevlihev û lawaziya hikûmetên navendî li herêmê rê nedan ku lêkolîneke berfireh were kirin an jî kesên berpirs bi awayekî rast werin cezakirin. Di hin çavkaniyan de hatiye gotin ku yek ji kesên ku rasterast di kuştinê de dest hebû paşê hate kuştin, lê ne diyar e ka ev kiryar ji bo bicihanîna dadperweriyê bû an encama pêşbaziya nav malbatên desthilatdar ên Hekariyê bû.
Destpêka Çîrokeke Mayînde
Mirina Schultz tenê dawîya jiyana arkeologekî nebû. Ev bûyer bû destpêka çîrokekê ku bi salan di edebiyata rojhilatnasî ya Ewropayê de hate dubarekirin.
Gelek nivîskar, bêyî ku şert û mercên tevlihev ên siyasî û ewlehiyê yên herêmê bi têra xwe berçav bigirin, vê kuştinê wekî nîşana "tundûtûjiya xwezayî ya Kurdan" şirove kirin û wêneyekî yekalî ji civaka Kurdistanê pêşkêş kirin.
Li hember vê nêrînê, hin lêkolînerên nûjen bawer dikin ku kuştina Schultz zêdetir encama bêîstiqrariya herêmê, pêşbaziya hêzên herêmî, têgihiştinên şaş ên ewlehiyê û bêbaweriya kûr a li ser sînorên Îran û Dewleta Osmanî di destpêka sedsala nozdehan de bû, ne encama dijminatiya neteweyî an olî.
Ev beşa dawî ya nivîsê bi Kurmanciya fermî:
Bandora Mirina Schultz li Ser Wêneyê Kurdan li Ewropayê
Kuştina Friedrich Eduard Schultz tenê bûyereke herêmî li devera Hekariyê nebû; belkî ew bû bûyerek ku bi dehsalan li ser awayê ku Ewropa li Kurdan dinêre siya xwe avêt. Bertekên berfireh ên vê bûyerê di rêwînameyan, raporên dîplomatîk û nivîsên mîsyonkarên olî de hêdî hêdî wêneyek ji Kurdan di hişmendiya civakî ya Rojava de ava kir ku zêdetir li ser çîrokên siyasî û îdeolojîk hatibû avakirin, ne li ser rastiyên dîrokî.
Di dema ku ev bûyer qewimî, agahiyên Ewropayê li ser Kurdistanê pir kêm bûn û kêm lêkolîner gihiştibûn vê herêmê. Ji ber vê yekê, kuştina Schultz bû yek ji yekemîn çîrokên ku gelek Ewropayî ji Kurdistanê bihîstin. Mirina arkeologekî ciwan û navdar hestên gelî bilind kir û rê li ber avakirina wêneyekî neyînî li ser civaka kurd vekir.
Hatina Mîsyonkarên Mesîhî û Guhertina Çîrokên Herêmê
Nivîskarê gotarê bawer dike ku piştî kuştina Schultz, bala navendên olî û siyasî yên Ewropayê ji berê zêdetir ber bi Mesîhiyên Aşûrî yên li Hekariyê ve çû. Ev herêm ku heta wê demê ji bo gelek Ewropayiyan nenas bû, hêdî hêdî bû armanca komên olî, mîsyonkaran û rêxistinên alîkariyê yên rojavayî.
Li gorî baweriya nivîskar, gelek ji van mîsyonkaran di raporên xwe de Kurdan wekî sedema sereke ya bêewlehiyê ya herêmê nîşan dan û Aşûriyan wekî qurbanên tundûtûjiya herêmî pêşkêş kirin. Ev çîrok bi lez di çapemenî û navendên olî yên Ewropayê de belav bûn û alîkarî kirin ku nêrînên neyînî li ser Kurdan bên xurtkirin.
Nakokiyên Hundirîn ên Hekariyê û Destpêka Dabeşbûneke Dîrokî
Gotar paşê li ser guhertinên salên piştî mirina Schultz raweste. Li gorî nivîskar, piştî mirina Mustefa Xan di sala 1839an de, pêşbaziya ji bo cihê wî di navbera Nûrullah Beg û biraziyê wî Silêman Beg de xurt bû.
Di vê pevçûnê de, beşek ji rêberên Aşûrî, di nav de Mar Şemûn, piştgirî da Silêman Beg. Nivîskar vê biryarê wekî xalekî girîng di têkiliyên navbera Kurdan û Aşûriyan de dibîne û bawer dike ku piştî serketina Nûrullah Beg, muameleya li dijî alîgirên dijber bû sedema zêdebûna tengezariyê di navbera her du civakan de.
Lêbelê, gelek dîroknas balê dikişînin ser vê yekê ku kokên nakokiyên navbera Kurdan û Aşûriyan nayên tenê bi vê pêşbaziya malbatî an kuştina Schultz ve kurt kirin. Komek faktorên siyasî, olî, aborî û destwerdanên derveyî di avakirina van tengezariyan de roleke mezin lîstin.
Pêşbaziya Hêzên Derveyî
Nivîskar her wiha li ser rola dewletên Ewropayî di guhertinên Hekariyê de raweste. Li gorî wî, pêşbaziya Rûsyayê, Brîtanyayê û Fransayê ji bo firehkirina bandora xwe li rojhilatê Osmanî bû sedem ku herêmên kurdanişîn ji berê zêdetir bala hêzên derveyî bikişînin.
Di vê rewşê de, raporên rêwiyan, arkeologan, dîplomatan û mîsyonkarên olî tenê nirxeke zanistî nedihatin hesibandin; ew dikaribûn di siyaseta dewletên Ewropayî de jî bên bikaranîn. Ji ber vê yekê, sînorê di navbera lêkolîna zanistî, xebata olî û pêşbaziya jeopolîtîk her roj kêm dibû.
Ji Bûyerekê Heta Klişeyeke Dîrokî
Yek ji xalên herî girîng ên gotarê ev e ku çîroka kuştina Schultz bi demê re ji bûyereke dîrokî derbas bû û bû beşek ji edebiyata rojhilatnasî ya Ewropayê.
Di gelek berhemên sedsala nozdehan de, Kurd wekî gelên tund, nayên pêşbînîkirin û dijminê Mesîhiyan hatin nîşandan. Nivîskar vê wêneyê wekî encama gihandina bûyereke taybet li ser tevahiya civakekê dibîne.
Îro gelek lêkolînerên dîroka Rojhilata Navîn bawer dikin ku ev nêrîn bi rastiyên tevlihev ên civakî û siyasî yên Kurdistanê re li hev nayên. Ew destnîşan dikin ku ji bo têgihiştina bûyerên Hekariyê divê şert û mercên wê demê, lawaziya hikûmetên navendî, pêşbaziya hêzên herêmî û destwerdanên derveyî bi hev re bên hesibandin, ne ku berpirsiyariya hemû bûyeran li ser yek netew an civakekê were avakirin.
Schultz؛ Arkeolog, Karmendê Agahdarî an Qurbana Têgihiştineke Şaş?
Nêzîkî du sedsal piştî kuştina Friedrich Eduard Schultz, pirsê bingehîn hîn jî bêbersiv maye: gelo ew tenê arkeolog û rojhilatnasek bû, an erkeke derveyî lêkolîna zanistî jî hebû?
Nivîskarê gotarê hewl dide ku ev ihtîmalê pêşkêş bike ku Schultz tenê lêkolînerek nebû û dibe ku hin çalakiyên wî bi armancên agahdarî re têkildar bûne. Lê di heman demê de qebûl dike ku tu belgeya piştrast ji bo îsbatkirina vê yekê tune ye.
Ev kêmbûna delîlên bawerbar bûye sedem ku dosyaya kuştina Schultz heta îro jî di nav tariyê de bimîne. Rastî ew e ku di destpêka sedsala nozdehan de sînorê di navbera lêkolîna zanistî, keşfa cografyayî û berhevkirina agahiyên stratejîk pir zelal nebû.
Gelek arkeolog, cografyazan û rojhilatnasên Ewropayî, ji bilî xebatên zanistî, agahiyên girîng li ser rêyên ragihandinê, çavkaniyên xwezayî, avahiya desthilatê û rewşa civakî ya herêmên cuda berhev dikirin; agahiyên ku paşê dikaribûn di destê dewletên wan de bên bikaranîn.
Lêbelê, ev rastî bi tenê bes nake ku Schultz wekî casûs bê hesibandin. Heta îro tu belge ji arşîvên Fransa an jî çavkaniyên din ên bawerbar nehatiye eşkere kirin ku nîşan bide ew karmendê fermî yê dezgeha agahdarî an leşkerî bû. Ji ber vê yekê, gelek dîroknasên nûjen ew berî her tiştî wekî lêkolînerek û arkeologek dibînin ku bû qurbana şert û mercên aloztir ên serdema xwe.
Çîrokeke ku Bû Bûyereke Dîrokî
Yek ji xalên herî girîng ên vê mijarê bandora mayînde ya wê li ser dîroknivîsiya Rojava ya derbarê Kurdistanê ye.
Kuştina Schultz di dehsalên piştî wê de gelek caran di rêwînameyan, raporên siyasî û berhemên rojhilatnasî de hat dubarekirin û hêdî hêdî bû yek ji bingehên avakirina wêneyekî neyînî ji Kurdan li Ewropayê.
Li gorî nivîskar, ev wêne zêdetir ne encama lêkolîneke berfireh li ser civaka kurd bû, belkî li ser bûyereke taybet û çîrokên ku di nav şertên pêşbaziya siyasî û olî ya sedsala nozdehan de hatibûn avakirin, rawestiyabû.
Ji vê aliyê ve, mirina Schultz ne tenê trajediyeke mirovî bû, belkî xala destpêka çîrokeke bû ku bi dehsalan li ser têgihiştina Rojava ya Kurdistanê bandor kir.
Mirina Friedrich Eduard Schultz nikare tenê wekî kuştinek an bûyereke herêmî were dîtin. Ev bûyer li cihê hevketina gelek faktorên cuda qewimî: pêşbaziya hêzên herêmî, lawaziya hikûmetên navendî, pevçûnên navbera mîrên herêmî, bêbaweriya li hember biyaniyan û destpêka pêşbaziya zêdebûyî ya dewletên Ewropayî ji bo nasîn û bandorkirina Rojhilata Navîn.
Dibe ku tu carî bi bawerî neyê zanîn ku Schultz bi rastî çi erk hebû, lê tişta zelal ev e ku mirina wî encamên wê ji çarenûsa arkeologekî tenê derbas bûn. Ev bûyer li ser têkiliyên navbera civakên herêmî, siyaseta hêzên derveyî û wêneyê Kurdan di edebiyata Rojava de ewqas bandor kir ku hin aliyên wê heta îro jî di hin vegotinên dîrokî û medyayî de mane.
Nivîskar: Lezgin Yaqûb
Derbarê nivîskar de: Lezgin Yaqûb lêkolînerekî dîroka hevçerxa Mezopotamyayê ye. Qada sereke ya lêkolînên wî dîroka Kurdan, Êzîdiyan û Aşûriyan û têkiliyên navbera van civakan di dawiya serdema Osmanî û salên berî Şerê Cîhanê yê Yekem û piştî wê ye. Berhemên wî bi taybetî li ser vekolîna çîrokên dîrokî yên kêmnas ên derbarê Kurdistan û bakurê Mezopotamyayê ne.
Çavkanî: Kovara Amargî
Your Comment