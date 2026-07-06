Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Li gorî Kurdpress, koalîsyona «Na ji NATO re» li dijî lidarxistina civîna serokên NATO di 7 û 8 Tîrmehê de li Ankara, û herwiha li dijî girtin û zindanîkirina hejmarek aktîvîstan berî vê civînê, li qada Kadıkoyê ya Stenbolê meşeke protestoyê organîze kir.
Beşdaran ji beramberê peykerê ga li Kadıkoyê ber bi Qada Iskele ve çûn û pankartek hilgirtin ku tê de nivîsîbû: «Em NATO naxwazin; NATO tê wateya feqîrî û kuştin».
Herwiha slogan û pankartên bi navê «NATO here dûr», «Trump û Netanyahu, em we naxwazin» û «Amerîkaya kujer, ji Rojhilata Navîn derkeve» di vê civînê de hatin dîtin.
Di dema meşê de jî sloganên wekî van hatin gotin:
«Imperyalîst û hevkariya wan, Fîlota Şeşemîn (6th Fleet) ji bîr nekin»،
«Imperyalîzm ê têk biçe, gelên berxwedêr ê serkevin»،
«NATO ya tawanbar, Partiya Dad û Pêşketinê (AKP) hevkarê wê ye»،
«Na ji şer re, aşitî niha»،
«Girtin, zindan û zordestî nikarin me têk bibin».
Di vê civînê de nûnerên partiyên siyasî, sendîkayên karkeran, rêxistinên civakî û sedan hemwelatî beşdar bûn.
Piştî bidawîbûna meşê, Serkan Genç, endamê koalîsyona «Na ji NATO re», daxuyaniya vê koalîsyonê xwend. Ew bi îşaretkirina nêzîkbûna civîna NATO got: «Tenê çend saet berî lidarxistina civîna xwîndar a imperialîzmê maye û hikûmet bi bikaranîna vê civînê, hincetek ji bo girtin û zindanîkirina gelek sosyalîst û aktîvîstên şoreşger peyda kiriye. Welat bi rastî hatiye veguherandin nav zindanek mezin.»
Genç herwiha îdîa kir ku NATO bi sloganê avakirina «mimariyek ewlehiyê ya nû» li pey berfirehkirina qadên nû yên şerê ye û zêde kir:
«NATO ji bo karker û gelan tiştek ji şer, wêranî û tunebûnê pêk nayîne. Hikûmeta Partiya Dad û Pêşketinê (AKP) jî ji bo rola xwe di polîtîkayên imperialîst de, bi girtina hêzên pêşverû û şoreşger, welat veguherandiye zindaneke vekirî.»
Ew bi tekezkirina domandina protestoyan ragihand:
«Her çiqas girtin û zindanîkirina aktîvîstan jî hebe, hêzên şoreşger, pêşverû û welatparêz ê bersivê bidin NATO. Divê hemû bingehên NATO bên girtin û Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji vê peymana de derkeve.»
Serkan Genç herwiha daxwaz kir ku budceya giştî ji bo lêçûnên leşkerî were rawestandin û azadiya hemû kesên ku di demên dawî de hatine girtin bi awayekî bilez were dabîn kirin.
Di dawiyê de ew ji hemû karkeran û hemû qatanên civakê xwest ku ji bo protestokirina civîna NATO beşdarî vê tevgera protestoyê bibin.
Vê civînê bi xwendina helbestan ji aliyê Hâle Yüksel û herwiha bi sloganên protestoyî bi dawî hat.
Your Comment