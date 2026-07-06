  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

6 July 2026 - 12:54
News ID: 1836299
Source: Kurdpress
Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Xizmeta Tirkiyê – Koalîsyona «Na ji NATO re» bi rêxistina meşek protestoyê li Stenbolê, civîna serokên NATO li Ankara û girtina aktîvîstan berî vê civînê şermezar kir. Ew bi daxwaza derketina bilez a Tirkiyê ji NATO, daxwaz kir ku hemû bingehên vê peymana leşkerî li welêt bên girtin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Li gorî Kurdpress, koalîsyona «Na ji NATO re» li dijî lidarxistina civîna serokên NATO di 7 û 8 Tîrmehê de li Ankara, û herwiha li dijî girtin û zindanîkirina hejmarek aktîvîstan berî vê civînê, li qada Kadıkoyê ya Stenbolê meşeke protestoyê organîze kir.

Beşdaran ji beramberê peykerê ga li Kadıkoyê ber bi Qada Iskele ve çûn û pankartek hilgirtin ku tê de nivîsîbû: «Em NATO naxwazin; NATO tê wateya feqîrî û kuştin».

Herwiha slogan û pankartên bi navê «NATO here dûr», «Trump û Netanyahu, em we naxwazin» û «Amerîkaya kujer, ji Rojhilata Navîn derkeve» di vê civînê de hatin dîtin.

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Di dema meşê de jî sloganên wekî van hatin gotin:

«Imperyalîst û hevkariya wan, Fîlota Şeşemîn (6th Fleet) ji bîr nekin»،
«Imperyalîzm ê têk biçe, gelên berxwedêr ê serkevin»،
«NATO ya tawanbar, Partiya Dad û Pêşketinê (AKP) hevkarê wê ye»،
«Na ji şer re, aşitî niha»،
«Girtin, zindan û zordestî nikarin me têk bibin».

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Di vê civînê de nûnerên partiyên siyasî, sendîkayên karkeran, rêxistinên civakî û sedan hemwelatî beşdar bûn.

Piştî bidawîbûna meşê, Serkan Genç, endamê koalîsyona «Na ji NATO re», daxuyaniya vê koalîsyonê xwend. Ew bi îşaretkirina nêzîkbûna civîna NATO got: «Tenê çend saet berî lidarxistina civîna xwîndar a imperialîzmê maye û hikûmet bi bikaranîna vê civînê, hincetek ji bo girtin û zindanîkirina gelek sosyalîst û aktîvîstên şoreşger peyda kiriye. Welat bi rastî hatiye veguherandin nav zindanek mezin.»

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Genç herwiha îdîa kir ku NATO bi sloganê avakirina «mimariyek ewlehiyê ya nû» li pey berfirehkirina qadên nû yên şerê ye û zêde kir:

«NATO ji bo karker û gelan tiştek ji şer, wêranî û tunebûnê pêk nayîne. Hikûmeta Partiya Dad û Pêşketinê (AKP) jî ji bo rola xwe di polîtîkayên imperialîst de, bi girtina hêzên pêşverû û şoreşger, welat veguherandiye zindaneke vekirî.»

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Ew bi tekezkirina domandina protestoyan ragihand:

«Her çiqas girtin û zindanîkirina aktîvîstan jî hebe, hêzên şoreşger, pêşverû û welatparêz ê bersivê bidin NATO. Divê hemû bingehên NATO bên girtin û Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji vê peymana de derkeve.»

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Serkan Genç herwiha daxwaz kir ku budceya giştî ji bo lêçûnên leşkerî were rawestandin û azadiya hemû kesên ku di demên dawî de hatine girtin bi awayekî bilez were dabîn kirin.

Di dawiyê de ew ji hemû karkeran û hemû qatanên civakê xwest ku ji bo protestokirina civîna NATO beşdarî vê tevgera protestoyê bibin.

Vê civînê bi xwendina helbestan ji aliyê Hâle Yüksel û herwiha bi sloganên protestoyî bi dawî hat.

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Meşa protestoyê li Stenbolê;“Tirkiye divê di zûtirîn dem de ji NATO derkeve / Bingehên NATO li Tirkiyê bên girtin” + vîdyo û wêneyan

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha