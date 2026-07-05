  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Vîdeo/Deng

Berdewamkirina ragihandina deqê bi deqê( dem-bi-dem) ya roja duyemîn a xatirxwestina bi heybet ji bo rêberê şehîd li Tehranê

5 July 2026 - 10:27
News ID: 1835754
Source: kmr.abna24.com
Berdewamkirina ragihandina deqê bi deqê( dem-bi-dem) ya roja duyemîn a xatirxwestina bi heybet ji bo rêberê şehîd li Tehranê

Mosallaya Îmam Xumeynî (r.a) ji bo roja duyemîn li pey hev mêvandariya evîndar û azadixwazên ji çar aliyên cîhanê dike, da ku bi xatirxwestinek bi heybet rêber û pêşengê xwe yê bihêz û canfeda bi rêz û hurmet bispêrin ezmanan.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ji bo roja duyemîn a li pey hev, Musellaya Îmam Xomênî (r.h) bûye warê evîndar û azadîxwazên ji her çar aliyên cîhanê; yên ku hatine daku bi xatirxwestineke bi heybet, rêber û pêşewayê xwe yê canfeda û serbilind, bi emanetî teslîmî ezmanan bikin.»

merasîma bi şukûh a cenazeyê di çarçoveya dîtina medyaya Anadolu Ajansı de.

Berdewamkirina ragihandina deqê bi deqê( dem-bi-dem) ya roja duyemîn a xatirxwestina bi heybet ji bo rêberê şehîd li Tehranê

10:35 | tora nûçeyan a Al Jazeera bi vegirtina berfireh a merasîma şewitandina laşê rêberê şehîd, Ali Khamenei li Tahranê, ragihand ku milyonên gelê şînvan beşdar bûne û vê bûyerê pîvan û qewimên bêpêşîn nîşan daye.

10:30 | “artêşa me artêşa Baqîyullah e / alaya me alaya xwîn-îxwaziyê ye”; şiarê şînvanan di merasîma vedewanê de bi birêz şehîdê Îranê re.

| Yê ku me ji bo wî nemir, di dawiyê de xwe ji bo me fedayî kir...

.............

Aşok Swain, mamosteyê Zanîngeha Uppsalayê ya Swêdê, got:

«Kuştina neqanûnî ya rêberê bilind ê Îranê ji aliyê Netanyahu û Trump ve, hikûmeta vê welatê bihêztir û rewatir kiriye.»

Tê payîn ku nûnerên zêdetirî 100 welatan û 20 mîlyon Îranî beşdarî merasîma teşeyîya cenazeyê rêberê bilind ê Îranê bibin.

Berdewamkirina ragihandina deqê bi deqê( dem-bi-dem) ya roja duyemîn a xatirxwestina bi heybet ji bo rêberê şehîd li Tehranê

Serok, mezin, alim û nûrên eşîrên parêzgeha Sîstan û Belûçistan bi derketina biayane, hemû gelê Îranê, bi taybetî gelê mu’min, gîrîf û wefa-dar ê vê parêzgehê, vexwendin ku bi beşdariyekî berfireh, bi şikuh û dijmin-şikestî di merasîma oxirkirina cenazeyê paqij ê rêberê şehîd de beşdar bibin.

Di vê beyannameyê de hatîye gotin ku beşdariya bi coş a gel di vê merasîmê de, nûkirina peymana bi armancên Îslamê, Şoreşê, şehîdan û nirxên bilind ên neteweyî ye û dîsa nîşan dide ku gelê mezin ê Îranê di parastina îzzet, serxwebûn, ewlehî û yekîtiya welêt de, her dem bi stabîlî, yekgirtî û berdewam radiweste.

08:15 | Di nav sela xurûşbar a girseyê de bangê tolhildanê bilind dibe: «Ya li-sarât el-Huseyn» (Ey tolhildêrên Huseyn!).

08:06 | Nimêja cenazeyê ji bo neviyê 14 mehî yê Îmamê şehîd hate kirin.

 

08:04 | Nimêja cenazeyê li ser laşên pak ên şehîdê Seyîde Buşra Huseynî Xameneyî, şehîd Misbah el-Huda Baqirî û şehîdê Zehra Hedad Adel hate kirin.

08:03 | «Xwedêyo, em ji wî tiştekî ji xêriyê pê ve nizanin.»
Nimêja cenazeyê li ser laşê pak ê Îmamê mujahîd û şehîd, Hazretê Ayetullah el-Uzma Seyîd Elî Xameneyî, ji aliyê Ayetullah Cefer Subhanî ve hate kirin.

«08:02 | Li ser cenazeyê paqij ê Rêberê Şehîd ê Şoreşê û malbata wî ya birêz, nimêj hat kirin.»

07:58 | Giriya gelê dema laşê pak ê rêberê şehîd hate nav merasîmê.

7:58 | Giriya gelê dema ku laşê pak ê rêberê şehîd tê veguhestin

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha