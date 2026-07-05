  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Ji bo ewlekirina merasîma cenazeyê rêberê şehîd, 30 hezar leşkerên Haşda Şe'bî li Necef û Kerbelayê bi cih dibin

5 July 2026 - 17:47
News ID: 1836047
Source: kmr.abna24.com
Ji bo ewlekirina merasîma cenazeyê rêberê şehîd, 30 hezar leşkerên Haşda Şe'bî li Necef û Kerbelayê bi cih dibin

Fermandariya Haşda Şe'bî ya Iraqê li herêma Firatê ya Navîn, bi hevrêziya fermandariya operasyonên hevbeş ên hêzên çekdar ên Iraqê, ji sibê ve 30 hezar leşkerên xwe li bajarên Necef, Kerbela û deverên derdorê bi cih kiriye da ku ewlekariya merasîma cenazeyê û xatirxwestina ji laşê pak ê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî misoger bikin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Fermandariya Heşdî Şeibî ya Iraqê li herêma Ferat a Navîn ragihand: Bi hevahengiya ligel Fermandariya Operasyonên Hevbeş a hêzên çekdar ên Iraqê, ji sibê (yekşem) ve 30 hezar hêzên Heşdî Şeibî li bajarên Necef, Kerbela û derdora van her du bajaran hatine bicihkirin. Van hêzan heta dawiya merasîma oxirkirina cenazeyê pîroz ê “Şehîdê Ummetê”, berpirsyariya ewlekariya merasîmê û parastina şîngiran li ser milê xwe girtine.

Di heman demê de, li Necefa Eşref 100 mûkebên Iraqî û 25 mûkebên Îranî ji bo xizmetkirin û pêşwazîkirina şîngiran amadehiya xwe ragihandin. Her wiha parêzgariya Necefê 25 avahiyên girêdayî Wezareta Perwerdeyê ji bo mûkebdarên Îranî veqetandin da ku wekî cihê mayîn û bêhnvedanê ji bo heyetên ji Îranê hatine, werin bikaranîn.

Di vê çarçoveyê de, 10 parêzgehên Iraqê, di nav de Bexda jî, roja çarşemê wekî betlaneya fermî ragihandin da ku welatî bikaribin di merasîma oxirkirina “Şehîdê Ummetê” ya li Necef û Kerbelayê de amade bibin.

………..

Dawiya Peyam/

Etîket:

  • Îran
  • Necef
  • Şoreşa Îslamî
  • Bexda
  • Heşda Şe'bî (Haşda Şe'bî)
  • Iraq

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha