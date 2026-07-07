Ayetullah Cewadî Amolî di nimêja ser cenazeyê rêberê şehîd de çi duayên xwend? + Vîdyo

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Nimêja Meyitî(mirî) li ser cenazeyê rêberê şehîd ê Îranê û endamên malbata wî, îro sibeha sêşemê 16ê Tîrmehê, bi pêşnimêjiya Ayetullahê Mezin Ebdullah Cewadî Amulî û bi amadebûna bi milyonan kes ji evîndar û xelkê her tim amade, li mihrîcana evîndaran, Mizgefta Pîroz a Cemkeranê hate kirin.
Ayetullahê Mezin Cewadî Amulî di merasîma nimêja li ser termê pîroz ê ‘rêberê şehîd ê şoreşê’ de, bi duayên tijî xem û manewiyet, ji Xwedayê mezin ji bo wî şehîdê payebilind, qebûlkirina li ber dilovaniya îlahî û gihîştina bi asta şehadetê xwest."
Ev merca teqlîdê di beşek ji duayên xwe de bi dengê ku tê de heyranî û xemgînî tevlihev bû, wiha tenê got:
«Ey Xwedayê min, ew wekî mucahidekî yektaperest li hate cem te .»
Barê xwedê, ew di wê demê de ku li ber te xuya bû, mucahidekî yekxwedayî bû.
«Ey Xwedayê min, ey Xwedayê min, ey Xwedayê min, ew li cem te wekî şehîd hat.»
Xwedê, Xwedê, Xwedê, ew li pêşgahe te wekî şehîd hat qebûlkirin.
«Ey Xwedayê min, ew li cem te wekî kuştî ji bo Îslamê, kuştî ji bo ummete misliman hat.»
Barê xwedê, ew li cem te wekî kesek ku di riya Îslamê de û ji bo ummeta misliman şehîd bûye, hat.
Ev gotinên ku bi hestekî pir mezin û bi giranîya dil a Ayetullahê Mezin Cewadî Amulî re hatin gotin, atmosferê merasîmê bi awayekî pir ruhî û bandorker kir û hêstirên amadebûyan rakir. Mijara van duayan têkoşîn, yekxwedayî, îxlas û şahadeta rêberê şehîd ê şoreşê di riya Îslamê û ummeta Îslamî de nîşan dide, û ji Xwedayê Teala daxwaz dike ku ev mujahîdê şehîd li cem rahmet û kerema xwe qebûl bike.
…
Dawiya peyamê/
Berçavk:
- Rêberê şehîd ê Îranê
- Rêberê şehîd
- Îran
- Ayetullah Cewadî Amolî
- Mizgefta Cemkeranê
- Bajarê Qumê
Your Comment